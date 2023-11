ERR Riias: Läti ei suuda suures mahus EL-i raha õigel ajal ära kasutada

Koroonaviirus tõstab jälle pead, selle nädala kolmapäeval leiti Lätis uus, Pirola tüvi, haiglad täituvad patsientidega ning tervishoid on juba aastaid rahakriisis.

Samas vedeleb raha justkui maas – mõne nädala eest tuli lahti lasta Stradinši kliiniku juhtkond, sest risk kaotada uue korpuse ehituseks Euroopa Liidu raha oli kasvanud 70 miljoni euroni. Probleemid pole aga ainult selles haiglas.

Rahandusminister Arvils Ašeradens oli valitsuse istungil üsna murelik, öeldes, et eelmisest, 2020. aastal lõppenud rahastusperioodist on jäänud üle 200 nn riskiprojekti ja kasutamata on 630 miljonit eurot. Aasta lõpeb kohe ära ja võib juhtuda, et 200 miljonit jääbki saamata.

Lisaks tervishoiule on palju hilinemisi ja muid probleeme transpordivaldkonnas – Läti Raudtee, reisiveofirma Pasažieru Vilciens ja trammiprojektide puhul, kokku üle 200 miljoni euro.

"Fondidega on asjad halvad. Näeme, et vanast, 2014. kuni 2020. aasta perioodist on projektide lõpetamiseks veel kasutamata 581 miljonit eurot," ütles Ašeradens.

Rahandusministri hinnangul ei suhtuta hoolikalt ka järgmise rahastusperioodi projektidesse.

Ajal, mil majanduskasvuga on kehvad lood, peetakse Euroopa Liidu raha kasutamata jätmist vastutustundetuks. Näiteks transpordiministeerium pole ette valmistanud projekte rohkem kui 800 ja haridusministeerium üle 300 miljoni euro eest.

"Peame kõik selgitama, miks meil projektid hilinevad. Kas oleme midagi valesti planeerinud, kas on mingid bürokraatiatõkked või ei vasta eesmärgid praegustele vajadustele? Siis on vaja midagi teisiti teha," sõnas Läti peaminister Evika Silina.

Läti parlament aga hakkab neljapäeval arutama järgmise aasta riigieelarvet.