Küttepuude hind on aastaga kukkunud, kuid püsib üle 10 aasta keskmise

Ühes kastis on ruumimeeter halupuid, mida hobitalunik Ivar Vinkmann müüb hinnaga sada eurot. Tema põhikliendid elavad Tartu linnas, kus kuurid on väiksed ja ostetakse kuiva halupuud.

"Aga kuiv puu seisab. Kunagi ei tea, see on nii erinev. Ma olen üle kümne aasta tegelenud, mõnikord on septembri alguses tohutu ostmine, praegu on suhteliselt, ilmselt pole veel lund ja külma olnud. Nii naljakas kui see pole, külm ei loe aga lumi loeb, tuleb lumi maha siis inimestel tuleb meelde et puid on ka vaja," rääkis Vinkmann.

Praegu ongi halupuu ruumimeetri keskmine hind 100 kuni 120 eurot. Erametsaliidu juhatuse liikme Harry Pütsepa sõnul peaks see olema soodne nii müüjale kui ostjale.

"Inimesed praegu ikkagi kütavad gaasiga või õhksoojuspumbaga, aga kui elekter läheb väga kalliks siis võtavad uuesti halupuud välja. Sellepärast on ta eelmise aastaga võrreldes oluliselt madalam, aga ta on kõrgem võrreldes kümne aasta keskmisega," ütles Pütsepp.

"Aastatagune oli erand, tegelikult see ei olnud tore aeg, see ralli ei meeldinud kellelegi. Nüüd on stabiliseerunud, kas see hinnapunkt on ostjale vastuvõetav, eks ajapikku selgub," sõnas Vinkmann.

Kui gaasi- ja elektrihind taas oluliselt kerkivad, tõuseb ka küttepuude hind. Halupuutegijad tõstavad hindu ka siis, kui tuleb pikemalt karmimaid külmakraade.

"Ta allapoole väga enam tulla ei saa, sest lihtsalt metsaomanikud ei lõika teda, kuna tööjõud on kallim, masinad on kallimad, kütus on kallim, ega siis küttepuu tulebki metsast kallimalt välja," ütles Pütsepp.

Mullu rekordiliselt kõrgeks kerkinud küttepuidu hind meelitas turule ka uusi metsaomanikke. Selle tagajärjed võivad tänavugi tunda anda.

"Tegelikult lõigati seda leppa ja küttepuud hästi palju, et kui praegu midagi juhtub, et hästi palju peab seda vaja olema, siis kindlasti ei ole see võimalik. / Metsas on omad seadused, et lõpmatuseni ei saa lõigata, igal langil on piir ees, see mets peab vahepeal uuenema ja siis võib jälle kõrvalt lõigata," sõnas Pütsepp.