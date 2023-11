Vene võimud süüdistavad kehvas demograafilises olukorras sõja asemel aborte

Venemaal arutatakse abordireeglite karmistamist ning osades oblastites soovivad kubernerid neid täiesti keelustada. Ekspertide sõnul on abortide arv Venemaal ajalooliselt madalaimal tasemel ning demograafiliste probleemide põhjused on mujal.

Viimase kuue kuu jooksul nõustusid erakliinikud kolmes Venemaa oblastis vabatahtlikult lõpetama abortide tegemise pärast seda, kui vastavat muutust nõudis õigeusu kirik. Veel kaks oblastit kehtestasid trahvid naiste abortide tegemiseks mõjutamise eest.

Veel ühe oblasti kuberner pakkus välja keelata riigi omandis haiglatel abortide tegemise. Venemaa terviseministeerium pakkus välja piirata ligipääsu abordiravimitele. Parlamendisaadikud aga arutavad abortide tegemise keelustamist abielus olevatel naistel ilma abikaasa nõusolekuta. Kaalumisel on ka abordi keelustamine kaheksa raseduse nädala järel praeguse 12 nädala asemel.

Aborditeemat peetakse seotuks Venemaa presidendivalimistega. Vene president Vladimir Putin nimetas aborte teravaks probleemiks ja loetles võimalike lahendustena abordiravimite müügi keelustamist ning lastele mõeldud teenuste parandamist, mis peaks mõjutama naisi rohkem sünnitama.

Ometi väidavad eksperdid, et abortide arv Venemaal on tegelikult madal ning demograafiliste probleemide põhjus võib peituda hoopis Putini alustatud sõjas Ukraina vastu, milles sai okupatsioonisõduritena surma üle saja tuhande Venemaa mehe ning sajad tuhanded inimesed otsustasid riigist emigreeruda.

Nii ütles varem Venemaa statistikaametis Rosstat töötanud sõltumatu demograaf Alexey Raksha, et sündimuse ja abordimäära vahel puudub seos.

"See on religioosne küsimus või väärtusküsimus. Sel pole demograafiaga mingit pistmist," ütles Raksha Financial Timesile.

Demograafi sõnul langes abortide arv Venemaal oluliselt viimase kolmekümne aasta jooksul. Kui 1988. aastal tehti Venemaal üle nelja miljoni abordi, siis 2022. aastal vähenes nende arv 300 000-ni, millest ainult 180 000 tehti naise soovil ja mitte meditsiinilistel põhjustel.

Seda enam, abortide määr alla 25-aastaste naiste seas oli madalam Venemaal kui näiteks Euroopa Liidu sama eagrupi naiste seas.

"On väga veider, et abortide arv on ajalooliselt madalaim, kuid samal ajal on arutelude intensiivsus ajaloo kõrgeim," ütles Raksha.

Demograaf vihjas, et tegemist on katsega viia rahva tähelepanu teistest teemadest kõrvale.

Otsekohesem oli inimõigusjurist Alena Popova, kes nimetas arutelu abortide üle populistlikuks katseks viia tähelepanu sõjast eemale.

"Sõda on sündimuse languse põhjus. Meeste arv väheneb samuti sõja tõttu. Aga meile öeldakse, et süüdi on abordid," kirjutas ta oma sotsiaalmeediakontol Telegramis.

Siiski võib Putin abordidiskussioonist ka päriselt kasu lõigata, ütleb mõttekoja Carnegie Russia Eurasia Centre teadur Tatjana Stanovaja.

"Arvamusküsitlused näitavad, et venelased on abortide keelustamise vastu, kuid abordipiirangute poolt. Kõik, mis praegu toimub, on seotud selle kontseptsiooniga ega valmista probleeme Putinile," ütles ta.

Viimati olid abordid Venemaal keelatud Stalini valitsemise ajal.