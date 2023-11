Nafta hinnad langesid OPEC+ kohtumise edasilükkamise järel

Brenti hind langes neljapäevase kauplemispäeva alguses 1,2 protsenti 80,98 dollarini barreli eest, samas kui USA-s kaubeldav WTI brändi nafta hind langes 1,1 protsenti 76,28 dollarini barreli eest.

Hinnalanguse põhjuseks peetakse OPEC+ nafta tootvate riikide ühenduse kolmapäevast teadet, et selle plaanitud kohtumine lükkub edasi nädala võrra. Naftakauplejad tõlgendasid sammu vihjena, et ühenduse liikmete seas on erimeelsusi edasiste nafta tootmismahtude osas.

OPEC+ riikidele lähedased allikad väidavad, et ühenduse sees on pingeid, mis on põhjustatud osade riikide kokkulepitust suuremast nafta tootmisest. Juunis leppisid ühenduse riigid nafta tootmise vähendamises, kuid osad riigid toodavad kokku lepitust rohkem naftat.

Aafrika riigid nagu Angola ja Nigeeria ei kiirusta tootmist vähendama, samas kui Saudi Araabia on varem ähvardanud suurendada ise nafta tootmist, kui teised riigid ületavad neile eraldatud piirmäärasid.

"Saudid Araabia peab tagama, et kõik liikmed on teadlikud [Saudi Araabia tootmismahtude suurendamise] võimalusest enne kohtumist, seega just see võis viivitust põhjustada," ütles SEB-i toorainete peaanalüütik Bjarne Schieldrop Financial Timesile.