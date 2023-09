Tallinna nelja aasta plaanis on nii Peterburi tee kui ka Liivalaia tänava remont

Tallinna eelarvestrateegia järgi hakatakse järgmise nelja aasta jooksul uueks ehitama Peterburi teed ja Liivalaia tänavat. Plaanides on ka uued rattateed, Linnahalli ala arendus ja Tallinna haigla projekteerimise lõpuleviimine.

Linna eelarvestrateegias 2024 kuni 2027 on teede ja tänavate investeeringutes tähtsamate objektidena märgitud lisaks Peterburi teele ning Liivalaia tänavale Tulika, Pika, Lastekodu, Varraku ja Rahumäe tänava etapiviisiline rekonstrueerimine.

Peterburi tee rekonstrueerimist on pikalt ette valmistatud ning selleks on valminud ka ehitusprojekt. Tallinna abilinnapea Vladimir Svet ütles augustis ERR-ile, et Peterburi tee ehitus algab ilmselt järgmise aasta kevade lõpus ning ehitus algab Majaka tänava poolsest otsast.

Liivalaia tänava remondist on samuti mitu aastat räägitud, seal on üheks lahendamata küsimuseks võimalik trammiliin.

Trammiliinide kohta on eelarvestrateegias märgitud kolme potentsiaalse trammitee – Tondi-Järve, Pelguranna ja Liivalaia – ehituse ettevalmistustööd. Tegelikkuses teeb linnavalitsus lähiajal valiku ning ettevalmistustööd algavad ühele uuele liinile.

Strateegia järgi on kavas Liivalaia tänava rekonstrueerimisega edasi minna Kristiine keskuse suunas kuni Taksopargi ristmikuni välja. Rekonstrueerida on kavas Suur-Ameerika tänav ja Endla tänava-Suur-Ameerika tänava ristmikust kuni Taksopargi ristmikuni.

Plaanides on remontida ka Suur-Sõjamäe tänav Kesk-Sõjamäe tänava ja Smuuli tee vahel, rajada Lasnamäele pikalt plaanis olnud Rahu tee ning järk-järgult teha korda Veskimetsa asumi teed.

Järk-järgult viiakse ellu ka paljuräägitud rattastrateegiat: rajatakse lõpuni Lasnamäe ühendus kesklinnaga, rattateega ühendatakse Vabaduse väljak ja Toompuiestee, uued teed ratturitele rajatakse Tehnika, Endla ja Luise tänavale ning Paldiski maanteele Endla tänava ja Toompuiestee vahele. Lisaks on rattateed plaanis Rahumäe teele ja Putukaväila.

Valmis peaksid saama ka raudteealused käigutunnelid Endla tänavale, Paldiski maanteele ja Pääsküla raudteejaama.

Suurprojektidest, mis on juba aastaid ette valmistatud, on endiselt eelarvestrateegias linnahalli ala, kuhu otsitakse lahendust koos erasektoriga, ning Tallinna haigla, millele peaks valmima ehitusprojekt. Mis peale projekti valmimist võiks juhtuda, pole strateegias märgitud.

Eelarvestrateegia kiitis kolmapäeval heaks linnavalitsus, kinnitama peab selle ka linnavolikogu.