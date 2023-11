Gaza vaherahu sõlmimine meenutas põnevusfilmi

Gazas hakkas reedel kehtima ajutine vaherahu ja terroriorganisatsioon Hamas lubas vabastada 50 pantvangi. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et läbirääkimised meenutasid lausa filmistsenaariumi ning kõnelustel osalesid luureagentuurid, terroristid, Lähis-Ida valitsejad ja lõpuks pidi sekkuma veel isiklikult USA president Joe Biden.

Läbirääkimised kestsid mitu nädalat ja veel selle nädala alguses püsis selle sõlmimise saatus noateral. Terroriorganisatsioon Hamas ähvardas mitu korda läbirääkimiste laua tagant lahkuda.

Asjaga kursis olevad ametnikud ütlesid, et Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu tegi mitu olulist järeleandmist. Lepingu näol on tegemist olulise diplomaatilise läbimurdega, see tekitab lootust, et lõpuks vabastab Hamas kõik pantvangid, vahendas The Wall Street Journal.

Läbirääkimiste käigus lõid USA, Katar, Egiptus ja Iisrael spetsiaalse töörühma. See rühm hakkas tegutsema Katari pealinnas Dohas. Mitu Hamasi tippjuhti redutab samuti Dohas, nendega võtsid siis ühendust Katari ametnikud. Gazat juhtiva Yahya Sinwariga hakkas suhtlema Egiptus.

Läbirääkimiste ajal käisid Dohas veel CIA juht Bill Burns ja Mossadi juht David Barnea. Burns kohtus Katari ametnikega ning 9. novembril tehti läbirääkimistel esimene läbimurre. Samal ajal olid Iisraeli väed jõudnud Gaza haigla juurde.

Hamasi kohalik juht Yahya Sinwar läks siis aga mõneks päevaks põranda alla. Pärast haigla vallutamist ilmus Sinwar taas avalikkuse ette ja teatas, et on valmis pidama läbirääkimisi. Siis hakkas Katari valitsejatega suhtlema Joe Biden.

Biden helistas Katari emiirile ja edastas talle tähtsa sõnumi. "See võib olla meie viimane võimalus," ütles Biden emiirile. Kõnelused jätkusid ning 21. novembril sõlmiti esialgne kokkulepe.

Bidenil olid siis seljataga juba keerukad läbirääkimised. Kõnelustesse olid kaasatud Iisraeli luureagentuur Mossad, USA Luure Keskagentuur (CIA), Egiptuse salateenistused ja ka Sinwar. Osapooled tülitsesid omavahel veel kolmapäeval ning selle tõttu lükati vaherahu sõlmimine päeva võrra edasi.

Netanyahu oli kodumaal surve all. Pantvangi võetud inimeste lähedased korraldasid riigis meeleavaldusi. Nad kartsid, et riigi sõjaline tegevus seab pantvangide elud veel suuremasse ohtu.

Neljapäeva õhtul teatas lõpuks Katari esindaja, et reedel hakkab kehtima vaherahu.

"Netanyahu pidi lõpuks survele järele andma ja leppega nõustuma," ütles Iisraeli poolne läbirääkija Gershon Baskin.

Leping hõlmab 50 Hamasi võetud pantvangi ja 150 Iisraeli vangistatud palestiinlasest vangi vabastamist.