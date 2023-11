Ukraina kahtlustab Budanovi abikaasa mürgitamises Venemaad

Ukraina sõjaväeluure (HUR) esindaja ütles, et sõjaväeluure juhi Kõrõlo Budanovi abikaasa langes mürgitamise ohvriks ja ta viidi haiglasse. Hiljem teatasid Ukraina võimud, et nad kahtlustavad naise mürgitamises Venemaad.

Ukraina meedia kirjutas juba varem teisipäeval, et Marianna Budanova sattus mürgitamise tõttu haiglasse. HUR-i esindaja kinnitas, et luurejuhi abikaasa viidi mürgitamise tõttu haiglasse, vahendas The Kyiv Independent.

Marianna Budanova, the wife of Ukraine's Military Intelligence Chief Kyrylo Budanov, was poisoned, a representative of the military intelligence agency (HUR), not allowed to go public at this time, told the Kyiv Independent on Nov. 28.https://t.co/nlVA74xERM — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) November 28, 2023

Kõrõlo Budanov on varem korduvalt öelnud, et Venemaa on üritanud teda tappa.

Ukraina kaitseministeeriumi luure peadirektoraadi juht Kõrõlo Budanov on riigis üks informeeritumaid inimesi. Ta on varem öelnud, et Kiiev saab teavet Vladimir Putinile lähedastelt allikatelt.

Ukraina näeb luurejuhi abikaasa mürgitamise taga Venemaa kätt

Ukraina teatas teisipäeval, et kahtlustab Moskvat oma sõjaväeluurejuhi Kõrõlo Budanovi abikaasa Marianna Budanova mürgitamises.

"Juurdlus selgitab välja, aga see on peamine hüpotees," ütles Ukraina kaitseministeeriumi luurepeavalitsuse pressiesindaja Andri Jussov uudisteagentuurile AFP, kui talt küsiti, kas Venemaa võib olla seotud mürgitamisega.

Ukraina meedia kirjutas varem, et lisaks ravil viibivale Budanovale viidi mürgitamise nähtudega haiglasse veel mitu luuretöötajat.