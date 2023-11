Kallas hoidus välistamast vanemahüvitise kärpimist

Peaminister Kaja Kallas ei lükanud tagasi väidet, et poliitikaringkondades arutatakse riigieelarve raskuste tõttu ka vanemahüvitise maksmise perioodi lühendamist. Kallas ütles teisipäeval Vikerraadio saates "Stuudios on peaminister", et valitsus vaatab üle kogu peretoetuste süsteemi.

Saatejuht Mirko Ojakivi palus Kallasel kommenteerida reedese Õhtulehe artiklis ilmunud väidet, justkui räägivad poliitikud kokkuhoiukohana ka vanemahüvituste vähendamisest 18 kuult 12 kuule.

"Meil on järgmine aasta ette nähtud eelarverevisjon, millega me alustame kolmes ministeeriumis: majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis, sotsiaalministeeriumis ja rahandusministeeriumis, ehk siis need on kohad, kus on kõige rohkem toetusi," vastas Kallas küsimusele, mis on tema seisukoht - "kas eelarves on vanemahüvitis kärpekohana töös või tegemist on püha asjaga?"

"Sotsiaalministeeriumis on kõik peretoetustega seotud temaatika ja on kokku lepitud, et sotsiaalministeerium tuleb 2024. aasta alguses selle tervikvaatega, kõikide nende toetuste, vanemahüvitise, kõigega seoses, mis meil on ja kuidas seda oleks võimalik paremini sihtida. See on osa eelarve revisjonist, et püüda suunata toetusi just neile, kes seda eelkõige vajavad. Nii et me seda alles arutame," rääkis peaminister.

Intervjuu varasemas osas rääkis peaminister, et kui Eesti valitsuselt nõutakse üha rohkem riigi kulutusi suurendavaid tegevusi, siis see pole võimalik praeguse maksukoormusega.

"Me ei saa pakkuda Põhjamaadele vastavaid teenuseid maksukoormusega, mis on (Põhjamaadest - toim.) 10 protsendipunkti madalamal või isegi enam madalamal - me ei saa neid teenuseid pakkuda," ütles Kallas.