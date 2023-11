Kreeka ja Suurbritannia tülitsevad antiikskulptuuride pärast

Kujud viis Ateena Parthenoni templist 19. sajandi alguses minema lord Elgin, Ühendkuningriigi suursaadik Osmanite impeeriumis, mille koosseisu Kreeka tollal kuulus.

"Lord Elgin kuritarvitas oma ametiseisundit 19. sajandi alguses, et Parthenoni ansambel lammutada ja teha suurt kahju, kiskudes maha fassaadi ja templi friisi ja viies tükid Suurbritanniasse, mitte et neid päästa, vaid et oma Šotimaa maamaja kaunistada. Siis ta läks muidugi pankrotti ja müüs need Suurbritannia riigile, kuid Suurbritannia riik ostis need ilma ühtki tehingu seaduslikkust puudutavat asjakohast dokumenti kontrollimata," lausus Kreeka riigikohtu kohtunik Irene Stamatoudi.

Ühendkuningriik on teatanud, et nõustub kujusid Kreekale laenutama, aga mitte mingil juhul neid alaliselt tagasi andma. Seoses lahvatanud tüliga on praegu külmutatud ka kujude laenutamine. Kreeka peaministril oli kindel plaan Rishi Sunakilt kujud tagasi küsida. Kui Ühendkuningriigi pool kujude tagasiküsimist päevakorrast maha ei saanud, tühistas Sunak kohtumise.

"Peaminister ütles väga selgelt välja valitsuse seisukoha Elgini marmorkujude osas. Minu arust on seisukoht väga selge. On kahju, et Kreeka peaminister ütles ära kohtumisest asepeaministriga, kuid seda me pakkusime ja kindlasti olnuks asepeaminister väga rõõmus võimaluse üle rääkida paljudest tähtsatest asjadest, millega mõlemal riigil praegu tegemist tuleb teha," märkis Ühendkuningriigi transpordi riigiminister Mark Harper.

Mitsotakise sõnul on kõige solvavam, et kohtumine tühistati kõigest paar tundi enne, kui see toimuma pidanuks, samuti seik, et kaks juba ajalooliselt väga sõbralikes suhetes riiki lähevad tülli asja pärast, kus ilmselgelt Kreeka poolel õigus on.