Nädal algab mitmel pool lumesajuga

Esmaspäeva öö on pilvine ja mitmel pool sajab lund. Tuul on muutliku suunaga ja puhub mandril kiirusega 1 kuni 7 meetrit sekundis. Saartel on aga valdavalt põhjakaare tuul, mis ulatub iiliti kuni 12 meetrini sekundis. Külma on vahemikus 5 kuni 15 kraadi.

Hommikul on pilvkattes ka selgimisi, kuid mitmel pool sajab ikka nõrka lund. Sisemaal puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 5 meetrit sekundis, saartel ja põhjarannikul põhjakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Termomeeter näitab -3 kuni -13 kraadi.

Päev tuleb üsna pilvine, sisemaal on ka üksikuid selgimisi, kuid mitmel pool sajab jätkuvalt lund. Tuul on kõikjal muutliku suunaga, puhudes 2 kuni 7 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb vahemikku -2 kuni -10 kraadi.

Nädal jätkub kõrgrõhualas. Iga päev võib siin-seal ka kerget lund tulla, kuid pilvkate on hõredam ning päevad päikeselisemad. Külma on nii päeval kui ka öösel kuni 10 kraadi, saartel ja rannikul jääb külm aga oluliselt tagasihoidlikumaks.

Ilmateenistuse kuuprognoosi kohaselt möödubki detsembri algus pigem külmalt ja kergema lumesaju saatel, kuid nädala lõpust võib juba olla taas oodata tuulisemaid ja lumisemaid olusid.