USA senat hääletab Ukraina abistamise üle kolmapäeval

Kuna demokraatidel ja neid toetavatel kolmel sõltumatul senaatoril on kokku 51 kohta 100-kohalises senatis, siis eelnõu vastuvõtmiseks võiks hääli justkui piisada ka siis, kui ükski vabariiklane seda ei toetaks.

Ometi on USA senatis reegel, mille järgi saab iga senaator alustada obstruktsiooni, mille ületamiseks on vaja vähemalt 60 häält. Seetõttu vajaksid demokraadid eelnõu menetlusse võtmiseks vähemalt üheksa vabariiklase toetust.

Seda toetust ei tule aga tõenäoliselt kolmapäeval, sest demokraadid ja vabariiklased pole veel kokku leppinud eelnõuga kaasas käiva piiripoliitika muutmise detailides. Bideni pakutud 106 miljardi dollarine eelnõu hõlmab sõjalist abi Ukrainale, Iisraelile ja Taiwanile ning lisavahendeid USA lõunapiiri kaitsmiseks.

Vabariiklased nõuavad aga lisaks rahastusele ka sisserändetingimuste karmistamist ning piirivalvuritele lisavolituste andmist, vahendab Politico.

Enamike vabariiklaste sõnul on hääletuse korraldamine enne läbirääkimiste lõppu tarbetu.

"Ma ei taha läbikukkunud hääletust ühelgi teemal. Ma ei arva, et see tõestab midagi peale selle, mida teavad kõik nagunii: meie tahame päriselt piiri tugevdada," ütles piiriläbirääkimistel osalev vabariiklasest senaator James Lankford.

Demokraadid loodavad, et hääletus aitab kiiremini kokkuleppele jõuda, isegi kui kolmapäeval ei õnnestu eelnõule piisavalt toetust leida. Samas on demokraatide poole pealt läbirääkimistel osalev senaator Chris Murphy pole nii optimistlik.

"Me peame eelnõuga edasi minema, seega kui jõuame kokkuleppele, siis loodan, et liigume sellega edasi kiiresti. Senat liigub liiga aeglaselt," ütles Murphy.

Murphy kutsus vabariiklasi eelnõu poolt hääletama praegusel kujul, sest nad saavad seda hiljem täiendada muudatusettepanekute kaudu.

"Loodan, et me ei kaota seda hääletust. Loodan, et vabariiklased mõistavad, et nad saavad hääletada eelnõu poolt, et püüda jõuda lõplikule otsusele," lisas ta.

Siiski pole selge, millal võib kahe erakonna kokkulepe sündida. Murphy sõnul on kokkuleppele jõudmiseks vaja vähemalt veel üks nädal, kuid tal pole praegu mõtet vabariiklastega edasi kõneleda, sest nad pole valmis kompromissideks.

Vabariiklane Lankford ütles aga, et Murphy suhtleb temaga sisserände- ja piiri teemadel jätkuvalt.

"Arvan, et jõuame kokkuleppele," ütles Lankford.

Ukraina uue abipaketi vastu võtmine on muutumas aina akuutsemaks teemaks. Valge Maja hoiatas esmaspäeval, et Ukraina abistamiseks mõeldud vahendid saavad aasta lõpuks otsa, kui Kongress ei eralda uusi vahendeid.

Olukorra olulisust toonitab ka asjaolu, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski kavatseb suhelda USA senaatoritega teisipäeval videosilla teel.