Riigikogu liikmete sõnul võetakse reedel riigieelarve vastu

23-tunnine riigikogu istung möödus obstruktsioonilainel, mistõttu järgmise aasta riigieelarvet neljapäeval vastu ei võetud. Nii koalitsiooni- kui ka opositsioonisaadikud sõnasid aga et reedel jõutakse eelarve vastuvõtmiseni, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Suure tõenäosusega tõesti homme järgmise aasta riigieelarve vastu saab koalitsiooni häältega heaks kiidetud," ütles Keskerakonna fraktsiooni esimees Tanel Kiik.

"Iseenesest ma arvan, et järgmise aasta eelarve on nõrk dokument. Seal ei ole lahendusi rahvastikukriisile ja majanduskriisile. Ja sellega kärbitakse peretoetusi, tõstetakse käibemaksu ja tegelikult halvendatakse inimeste ja ettevõtjate kindlustunnet," lisas ta.

Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo ütles, et opositsioonil saavad venitamistaktika võimalused reedel otsa. "Jäänud on veel mõned kaheksaminutilised kõned. Kui need kõik kõned isegi ära tehakse, siis see on maksimum selline paar-kolm tundi ja tuleb lõpphääletus," lausus Keldo.

See, et viimasel ajal on valitsus korduvalt eelnõusid sidunud usaldushääletusega, on EKRE esimehe Martin Helme sõnul pöörane ning ei lähe kokku ei põhiseaduse ega parlamentaarse demokraatiaga.

"Kui terve Eesti taasiseseisvumise jooksul enne Kaja Kallase peaministriks saamist oli usaldusega seotud eelnõusid vastu võetud viiel korral, siis nüüd me oleme lühikese aja jooksul 20 usaldusega seotud eelnõud juba vastu võtnud. Algas see muidugi juba ennem valimisi. Millest see räägib? See räägib täielikust hoolimatusest parlamentaarse riigikorra vastu," rääkis Helme.

Erkki Keldo sõnul ei olnud neil aga muud võimalust, sest eelarve on vaja vastu võtta sel aastal.

"Meie soovisime algusest peale neid menetleda nii nagu kord ja kohus. Nüüd täpsem arvutus on isegi näidanud, et kõigile neile seadustele kokku tehti ca 3300 muudatusettepanekut. Algusest peale opositsioon ütles, need ei ole sisulised ja kui me oleks hakanud neid hääletama kümneminutiliste vaheaegadega, hääletaks me neid üle poole aasta," sõnas Keldo.

Reedel algav erakorraline istung, kus on muuhulgas kavas ka riigieelarve vastuvõtmine, algab kell 11. Martin Helme sõnas, et obstruktsioon jätkub samas vaimus ka pärast riigieelarve vastuvõtmist.