Balti presidendid: kui Venemaa sõja võidab, võib ohus olla kogu Euroopa

President Alar Karis arutas Eestis visiidil viibiva Läti ja Leedu presidendiga julgeolekuolukorda Ukraina sõjaga taustal ning ka Ukraina ja Moldova väljavaateid liitumisel Euroopa Liiduga.

Kolm presidenti külastasid ka Tallinna Pelgulinna riigigümnaasiumi ning rääkisid õpilastega noorte rollist demokraatlikus ühiskonnas.

Sellele järgnenud pressikonverentsil rõhutasid kõik kolm, et Ukraina võidab sõja Venemaa vastu, kuid valmis tuleb olla pikaks pingutuseks ning Venemaa võimekust vigadest õppida ja ennast koguda ei tohi alahinnata.

"Aktuaalne kaamera" küsis, kui Venemaa peaks sõja siiski võitma, kas Balti riigid on järgmised, keda Moskva ründab.

"Aga kui see ikkagi juhtub, siis oleme me kõik ohus, mitte ainult Balti riigid, vaid kogu Euroopa, kogu läänemaailm. See on midagi, mida me peame meelde tuletama oma partneritele," vastas Karis.

"Me peame aru saama, et praegu võimul oleva režiimi jaoks Kremlis ei ole olemas lõppeesmärki või lõppsihtmärki. Sellel režiimil on pikk nimekiri sihtmärkidest, mille seas võivad olla Balti riigid, teised riigid Ida-Euroopas ja isegi Kesk-Euroopas," ütles Leedu president Gitanas Nauseda.

"Kui Venemaa ründab mõnda Balti riiki või mistahes NATO riiki idas, kui nad näevad, et me oleme valmis võitlema, me ei lähe riskile ja jätkame oma kaitsevõime parandamist, parandame oma võimekust mistahes väljakutsele vastu seista, siis see on miski, mis paneb nad mõtlema. Me ei peaks ka sattuma paanikasse, mida kohati on tunda," rääkis Läti president Edgars Rinkevics.