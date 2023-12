EL võib rohepöördeks mõeldud summad suunata kaitse- ja rändevaldkonda

Euroopa Ülemkogu alaline eesistuja Charles Michel tegi sel nädalal toimunud liidrite kohtumisel, kus oli päevakorras eelarve ülevaatus, ettepaneku vähendada fondi nimega STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) 8,5 miljardi võrra. STEP oli mõeldud Euroopa vastuseks USA algatustele investeerida rohepöördeks vajalikesse tehnoloogiatesse nagu tuulepargid, vesinikujaamad või süsiniku kinnipüüdmine ja ladustamine.

Ehkki Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania on avalikult toetanud 10-miljardi euro suurust STEP-i, on EL sattunud suuremat kasinust nõudvate põhjapoolsete liikmesriikide surve alla, mis sooviksid oma maksete vähenemist ning seda, et raha jätkuks ka selliste teemadega tegelemiseks nagu migratsioon ja kaitsekulutused, märkis Politico.

Seepärast tegigi Michel ülemkogul ettepaneku anda suurem osa STEP-i rahast sõjalisteks investeeringuteks, viitas Politico. Sellele leevenduseks antaks liikmesriikidele rohkem vabadust EL-i ühtekuuluvusfondi raha kasutamisel, mis teoreetiliselt võiks võimaldada riikidel jätkata investeeringuid taastuvenergiasse.

Micheli kärpe-ettepanek on siiski märk sellest, kuidas Euroopa on raskustes oma kliimaeesmärkide saavutamiseks vajalike tohutute investeeringute hankimisel. Ka Euroopa suurim majandus Saksamaa pidi hiljuti pärast kohtuotsust oma kliimaeelarvet drastiliselt kärpima, viitas Politico.

Euroopa Liidu rohepöörde kulude vastu võitlemine on osutunud mõnede parempoolsete poliitiliste jõudude jaoks edu toovaks jutupunktiks, tõdes Politico.