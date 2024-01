Kallas Ansipi kriitikast: loodan, et minust ei saa sellist kibestunud vanainimest

"Andrus Ansip on nagu limonaadi automaat – kui paned raha sisse, siis saad kindlasti limonaadi. Kui paned mikrofoni ette, siis kindlasti midagi mürgist Kaja Kallase suunal tuleb. Saelaudu tuli kogu aeg – inimene töötas palehigis jõulude ajal, et neid mürgiseid kommentaare anda," ütles Kallas neljapäeval Delfile.

Kallas lisas, et ta loodab, et kui ta ise peaministriametist lahkub, siis tema jaoks ei jää aeg seisma selle hetkega, kui ta Stenbocki majast lahkub ja et temast ei saa sellist kibestunud vanainimest [nagu Ansip].

Ministrikohtade vahetamised Kallas välistas ning avaldas selget toetust ka palju kriitikat saanud Mart Võrklaevale, keda nimetas heaks rahandusministriks.

"Hea rahandusminister ei ole populaarne. Kui sa tahad olla populaarne, siis pead minema jäätisemüüjaks, nagu ütles kunagi vist Steve Jobs."

Õhtulehele kommenteeris Ansipi kriitikat ka Reformierakonna endine esimees ning Kaja Kallase isa Siim Kallas.

"Kes on Ansip? Minevikumees," sõnas Siim Kallas napisõnaliselt.

Endine peaminister ja endine Reformierakonna esimees Andrus Ansip ütles 28. detsembril Vikerraadios, et Reformierakonnas tuleb muuta poliitika tegemise sisu ja viisi ning erakonnale tuleb peaminister Kaja Kallase asemele leida uus juht.

"Kui 70 protsenti Eesti rahvast soovib peaministri tagasiastumist, siis see on väga, väga tugev signaal ja kui valitsuse toetus on napp 33 protsenti, siis seda tuleb pidada isegi julgeolekuohuks Eesti riigile. Sest et kui meid ähvardab tõepoolest tõsine oht, ja puudub usaldus riigijuhtide vastu, siis loomulikult see on ohtlik riigile," sõnas Ansip.

Sel reedel toimub Reformierakonna strateegiapäev. Andrus Ansipi sõnul hakatakse seal arutama, mida muuta ja kuidas muuta Reformierakonna poliitika sisu ja poliitika tegemise viisi. Reformierakonna peasekretäri Timo Suslovi sõnul on strateegiapäeval aga plaanis rääkida hoopiski riigi rahandusest.