Üha enam kaubanduskeskusi sulgeb pühapäeviti poed varem

Tartu Lõunakeskus lühendas alates 7. jaanuarist pühapäevast kaupluste lahtiolekuaega senise 21 pealt kaks tundi varasemaks. Keskuse tegevjuht Marju Jeedas ütles ERR-ile, et põhjuseks on eelkõige soov hõlbustada töötajate leidmist ja hoidmist.

"Algatus tulenes kaupluste omanike endi soovist pühapäevaõhtust tööaega vähendada. Kuna külastatavus on pühapäeva õhtuti olnud madalam kui teistel õhtutel, siis sai ka antud ajavahemik lühendamiseks valitud," sõnas Jeedas.

Jeedase sõnul aitab muudatus keskuse töötajaid motiveerida ning aitab neid ka lihtsamini leida ja hoida.

Tallinna Ülemiste keskus lühendas pühapäevast avamisaega 2020. aastal, mil seda esialgu tehti koroonapiirangute tõttu, kuid samal suvel otsustati muudatus püsivaks teha. Ka Tallinna Kristiine keskus ja Rocca al Mare keskuse otsus panna pühapäevaiti juba kell 19 uksed kinni sündis Covidi-kriisi ajal.

Kristiine ja Rocca al Mare juht Kristjan Maaroos ütles, et ajutise lühendamise järel analüüsiti külastajanumbreid ja kuna see sobis ka üürnikele, otsustatigi püsivalt selle juurde jääda.

"Pühapäeva õhtu on väga vaikne periood," selgitas Maaroos. "Tööjõukulud on ju kõigil üürnikel viimastel aastatel tõusnud, iga lahtioldud tunni hind on üürniku jaoks tõusnud, peab väga vaatama, kas see end ära tasub. See on otsuse tagamaa. Teisest küljest tahame meie kaubanduskeskusena, et üürnikud oleksid kõik samadel aegadel avatud, et kui klient tuleb majja, siis ta teab, et on avatud – ei saa vabaks lasta, et igaüks ise vaatab, millal sulgeb."

Nädala viimasel päeval panevad poed end varem kinni ka näiteks Tartu kaubamajas, Tallinna Viru keskuses ja Ülemiste keskuses.

Maaroos oletas, et just kulude pool on ka konkurentide puhul põhjus, miks keskuste poed ühel õhtul nädalas varem sulgeda. Samas töötavad nende keskuste toidupoed ka sel päeval hilisema tunnini.

"Toidupoed elavad omas režiimis," tõdes Maaroos. "Tundub, et Eestis on neil nii tihe konkurents, et keegi ei julge seda sammu (avamisaegade lühendamist - toim) astuda, vaadatakse kliendi mugavust."

Kristiine ja Rocca al Mare keskuse eelmise aasta kokkuvõtted alles valmivad ja Maaroosi sõnul ei saa seetõttu veel täpsemalt öelda, millised olid tulemused, kuid ta kinnitas, et majanduslanguse mõjud pole ka kaubanduskeskustest mööda läinud.

"Moekaubad on olnud kõige suurema surve all müükide osas. Kindlasti on siin ka ostujõu küsimus – inimesed on võib-olla teadlikumad ja valivad rohkem, mida ostavad. Meeleolu-shopping'ut on vähem," ütles Maaroos, kelle kinnitusel pole rohkem muudatusi keskuste avamisaegades lähiajal plaanis.

Tartu Lõunakeskuse külastajate arv on Marju Jeedase sõnul viimasel aastal 16 protsendi võrra kasvanud ja mullu oli neid 6,2 miljonit.