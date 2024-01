Euroopa gaasi börsihinnad langesid alla 30 euro megavatt-tunni eest

Kell 16.00 Eesti aja järgi maksis üks megavatt-tund veebruarikuu futuuride maagaasi TTF börsil 29,825 eurot, mis on madalam kui sümboolne 30-eurone piir.

Kõige madalam päevase kauplemise hind on esmaspäeval seni olnud 29,4 eurot megavatt-tunni eest, mis on ligi kaheksa protsendi võrra madalam kui eelmise kauplemispäeva hind. Ühtlasi on tegemist madalaima gaasihinnaga alates augustist.

Kuigi viimastel nädalatel tabas paljusid Euroopa riike külmalaine, püsib EL-i gaasihoidlate täituvus 80 protsendi tasemel. Seetõttu on analüütikud veendunud, et Euroopa on heas positsioonis, et talve üle elada, kirjutab Financial Times.