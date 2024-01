Fico avaldas toetust Orbanile seoses Ukraina abi blokeerimisega

Ungari peaminister Viktor Orban blokeeris hiljuti 50 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu (EL) abi Ukrainale ning Slovakkia peaminister Robert Fico avaldas teisipäeval Orbanile toetust. Venemeelseks peetav Fico ütles, et Brüssel ei tohi Ungarit abi blokeerimise eest karistada.

Fico sõitis Ungarisse ja kohtus teisipäeval Budapestis Orbaniga.

"Seni kuni ma olen Slovakkia valitsuse juht, ei nõustu ma kunagi sellega, et riiki tuleks karistada selle eest, et ta võitleb oma suveräänsuse eest. Ma ei nõustu kunagi sellise rünnakuga Ungari vastu," ütles Fico.

Orban blokeeris detsembris toimunud Euroopa Ülemkogu tippkohtumisel 50 miljardi euro suuruse Euroopa Liidu abi Ukrainale. Teised EL-i liidrid toetasid Ukraina abistamist. Üksi jäänud Orban väitis siis, et Kiievi edasine rahastamine peaks tulema eraldi eelarvest, mitte EL-i eelarvest. Brüssel tahab nüüd, et Orban muudaks oma meelt.

Orban kordas samas ka teisipäeval, et EL-i eelarvet ei tohi Ukraina abistamisel kahjustada, vahendas Politico.

"Kui tahame Ukrainat aidata, mis on vajalik, siis peame tegema seda viisil, mis ei kahjusta EL-i eelarvet," ütles Orban. Ta lisas, et kui EL tema ettepanekut vastu ei võta, "siis on ta sunnitud selle protsessi peatama."

Brüssel on samas otsinud viise, kuidas Orbani vetost mööda hiilida. Eelmisel nädalal kirjutasid 120 Euroopa Parlamendi saadikut alla petitsioonile, milles kutsutakse EL-i üles astuma järgmisi samme Ungari hääleõiguse piiramiseks.

Fico asus aga teisipäeval Orbani poolele ning nõustus Orbani ettepanekuga, et Ukraina abistamiseks tuleb leida alternatiivsed allikad. Samuti ei toeta ta püüdlusi piirata Ungari hääleõigust.