Otse kell 12: Jüri Ratas avab oma tulevikuplaanid

Riigikogu teise aseesimehe nõuniku Ketly Tattari poolt esmaspäeva varahommikul ajakirjandusele saadetud teates on märgitud vaid Ratase pressikonverentsi toimumise aeg ja koht, kuid mitte selle põhjus.

Pärast Mihhail Kõlvarti valimist Keskerakonna esimeheks on mitmed nimekad Keskerakonna poliitikud lahkunud erakonnast ning ühinenud enamasti kas Isamaa või SDE-ga, aga ka Reformierakonnaga.

Jüri Ratas on ise öelnud, et ta ei kavatse kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel Keskerakonna nimekirjas, kui sinna kuulub ka Jana Toom. Võimalikku Keskerakonnast lahkumist on ta ise varem kommenteerinud sõnadega, et "praegu ta seda ei tee".

Kõlvarti leeri kuuluv Andrei Korobeinik on varem ERR-is kirjutanud, et Jüri Ratase lahkumisega Keskerakonnast lõpeks ka parteis kuid kestnud kodusõda.

ERR-ile teadaolevalt on Ratas arutanud nii Isamaa kui ka SDE-ga liitumist, samas pole välistatud, et ta kandideerib EP valimistel ka üksikkandidaadina. Üle-eestiliselt valituks osutumiseks on vaja koguda ca 35 000 häält.

Ratas on viimastel nädalatel sõitnud aktiivselt mööda Eestit ja kohtunud kohalike keskerakondlastega.

Esmaspäeva hommikul kella 6 ajal oli Ratas äriregistri andmetel Keskerakonna liige. 45-aastane Ratas on Keskerakonna liige 2000. aastast. Keskerakonna esimees oli ta aastatel 2016-2023.