Schumeri sõnul hääletab senat Ukraina abipaketi üle järgmisel nädalal

USA senati demokraatide juht Chuck Schumer teatas neljapäeval, et senat hääletab Ukraina abipaketi üle järgmisel nädalal.

Schumer ütles, et hääletus tuleb suure tõenäosusega juba järgmise nädala kolmapäeval.

"Me ei saa lihtsalt oma kohustustest kõrvale hiilida, lihtsalt seetõttu, et ülesanded on keerulised," rääkis Schumer.

Vabariiklased on sidunud Ukraina abistamise piirijulgeolekuga. USA senatis jõudsid läbirääkijad hiljuti kokkuleppele lepingus, mis peaks piirama riiki sisenevate migrantide voolu. Väidetavalt tegi Bideni administratsioon piiriturvalisuse osas mitu järeleandmist, vahendas The Kyiv Independent.

Kokkulepe raames üritatakse kaost piiril leevendada, see piiraks ka väljaspool USA-d elavate inimeste võimalusi taotleda varjupaika. Samuti annaks see valitsusele suurema õiguse illegaalseid sisserändajaid riigist välja saata.

Eelnõule avaldas toetust ka demokraatide fraktsiooni kuuluv sõltumatu saadik Kyrsten Sinema. Tema sõnul annab see valitsusele õiguse piir sulgeda. Sinema esindab Mehhikoga piirnevat Arizona osariiki.

"See loob uusi struktuure, tagamaks, et inimesed, kes ei kvalifitseeru varjupaiga saamiseks, ei saaks riiki siseneda ega siia jääda," rääkis Sinema.

Eelnõu vajab senatis 60 poolthäält. Vabariiklasest senaator Thom Tillis aga ütles, et tõenäoliselt eelnõu edasi alamkotta ei liigu, kui selle poolt ei hääleta vähemalt 25 senaatorit. Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell üritab siiski tagada, et eelnõu leiaks senatis piisavalt poolthääli.

Kui senat peaks eelnõu heaks kiitma, siis liigub see edasi esindajatekotta. Pole veel selge, kas esindajatekoda eelnõu heaks kiidab, sest mõned vabariiklased nõuavad piiriturvalisuse tagamiseks veelgi karmimaid meetmeid.

Olukorra teeb veelgi keerulisemaks see, et esindajatekoja vabariiklased üritavad nüüd sisejulgeolekuministrit ametist tagandada.

Ka Donald Trump on kutsunud vabariiklasi üles, et nad nõuaks karmimaid piirijulgeoleku seadusi. Vabariiklasest senaator ja Trumpi kriitik Mitt Romney samas ütles, et Trump püüabki takistada igasugust võimalikku kokkulepet, kuna tahab piirikriisi enda valimiskampaanias ära kasutada.