Politico: von der Leyeni kliimaeesmärk tekitab EPP-s suurt rahulolematust

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Euroopa Komisjon toetab uut ambitsioonikat kliimaeesmärki, kuid selline plaan tegi ärevaks juba Ursula von der Leyeni enda kodupartei. Mõned Euroopa Rahvapartei (EPP) saadikud leiavad, et põllumeeste protestide valguses ei tohiks selliseid eesmärke seada, samuti toimuvad varsti Euroopa Parlamendi valimised.

Euroopa Komisjon toetab järgmisel teisipäeval kasvuhoonegaaside heitmete vähendamist 90 protsendi võrra 2040. aastaks võrreldes 1990. aastaga, selgub lekkinud kavandist. Politico kirjutab, et selle nädala kolmapäeval toimus erakohtumine ning mõned EPP eurosaadikud mõistsid selle plaani hukka.

Need saadikud leidsid siis, et nii ambitsioonikaid eesmärke ei tohiks praegu seada.

Saadikute mäss on seotud praeguse keerulise olukorraga. Osaliselt rohepoliitika tõttu protestivad juba põllumehed ning suvel toimuvad Euroopa Parlamendi valimised, parempopulistid samas suurendavad toetust.

Üks asjaga kursis olev EPP ametnik ütles, et komisjoni 2040. aasta eesmärk valaks praegusele olukorrale vaid õli tulle.

"Kõik kritiseerisid 2040. aasta eesmärki. Nad kõik mõtlevad, mida kuradit komisjon mõtleb? Põllumehed protestivad Prantsusmaal, Belgias ja kõikjal mujal," rääkis ametnik.

Saadikute vastuseis tekitab nüüd von der Leyenile peavalu, kuna ta peaks lähiajal teatama, et kandideerib uuesti Euroopa Komisjoni presidendiks. Ka kliimavolinik Wopke Hoekstra kuulub EPP ridadesse.

2040. aasta kliimaeesmärgi põhjenduseks on kasvavad kliimamuutustega seotud mõjud Euroopale. Mitmed EPP saadikud muretsevad nüüd aga, et uued kliimaeesmärgid kahjustavad Euroopa ettevõtluskeskkonda ning seda kasutavad siis ära parempopulistid ja EL-i vastased jõud.

Juba varem kirjutas Politico, et EPP soovib tühistada EL-is kehtima hakkava autode nullheitme nõude. Üks EPP allikas ütles, et enamik saadikuid soovib, et komisjon esitaks 2040. aasta eesmärgi pärast europarlamendi valimisi, et parempopulistid ei saaks seda rakendada valimisvankri ette.