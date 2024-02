IMF-i juht on rahul Argentina presidendi majandusplaanidega

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) juht Kristalina Georgieva kiitis Argentina presidendi Javier Milei pragmaatilisust ning rõhutas, et fond usaldab täielikult presidendi plaani riigi majanduskriisi ületamiseks.

"Seni oleme näinud head majandusmeeskonda ja väga pragmaatilist presidenti, kes pole ideoloogiliselt piiratud, vaid otsib võimalusi riigi keerulisest olukorrast väljaviimiseks," ütles Georgieva neljapäeval Washingtonis peetud pressikonverentsil. Argentina elab praegu üle viimase kahe aastakümne rängimat majanduskriisi, vahendab Financial Times.

Libertaarsest majandusteadlasest Milei astus ametisse detsembris, lubades vähendada riigi kulutusi ning taastada keskpanga reserve, et täita Argentina 44 miljardi dollarise abiprogrammi tingimusi. Samas hoiatavad analüütikud, et presidendil võivad olla raskused oma programmi täitmisega, sest tema erakonnale kuulub ainult 15 protsenti parlamendikohtadest.

Milei pidi võtma eelmisel nädalal tagasi osa suurest majandusreformi eelnõust seetõttu, et läbirääkimised opositsiooniga takerdusid. Meetmeid peetakse oluliseks osaks viie protsendini sisemajanduse koguproduktist (SKP) ulatuvatest kulutuste kärbetest ja maksutõusudest, mis on tähtsad Milei ja IMF-i vahel kokku lepitud kaheprotsendilise eelarve ülejäägi saavutamiseks sel aastal.

Argentina kohus tunnistas samuti sel nädalal põhiseadusvastaseks olulist osa presidendi tööturureformist.

Georgieva sõnul oli Milei otsus eelnõu tagasi võtta pragmaatiline ning fond on rahul, et valitsusel on ka varuplaanid olemas.

Argentina on IMF-i suurim võlausaldaja ning fondi ja Argentina vahel kokku lepitud abiprogrammi täitmine on läinud Georgieva sõnul eelmise vasakpoolse valitsuse poliitikate tõttu "oluliselt rööbastelt maha".

Siiski kiitis IMF heaks 4,7 miljardi dollarist laenu Argentinale kolmapäeval, seda vaatamata eelmise valitsuse ajal täitmata tingimustele. Lisaks lepiti kokku abiprogrammi pikendamises kolme kuu võrra selle aasta detsembrini.

Analüütikud eeldavad, et lühiajaliselt toovad Milei reformid kaasa kriisi süvenemist. Valitsus otsustas devalveerida riigi rahvusvaluutat peesot 54 protsendi võrra, kärpida energia- ja transporditoetusi ning kaotada toidu ja kütuse hinnakontrolli. Detsembris jõudis aastane inflatsioon 211 portsendini, mis on kõrgeim tase kolme aastakümne jooksul

Teisipäeval teatas IMF, et Argentina majandus väheneb 2,8 protsendi võrra seoses "oluliste poliitika muutustega, mis on mõeldud makromajandusliku stabiilsuse taastamiseks."

Mileiga Davosi majandusfoorumil kohtunud Georgieva ütles, et vaesemad argentiinlased vajavad rohkem sotsiaalkaitset.

"Me toetame Argentina rahvast. Teeme seda ka edaspidi. Olen mõjutatud sellest, kui avatud president ja valitsus on nõuannetele ja kui hea on poliitiliste arutelude [kvaliteet]," lisas Georgieva.