Metropoliit Eugeni lahkub teisipäeval Eestist

Metropoliit Eugeni kinnitas, et lahkub teisipäeval Eestist. Esmaspäeval teatas politsei- ja piirivalveamet ametlikult Tallinna ja kogu Eesti metropoliidile, et on keeldunud tema ajutise elamisloa pikendamisest ja ta on kohustatud teisipäeval Eestist lahkuma.

Eugeni lahkumisest teavitas avalikkust Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik (MPEÕK) teisipäeva hommikul.

Enne lahkumist jättis Eugeni oma järgijatele juhtsõna, milles ütles, et kristlased peavad alati heatahtlikult aktsepteerima kõiki asjaolusid, mis nendega juhtuvad. Ta tsiteeris pühakirja: "Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest – sest see on, mida Jumal teilt tahab Jeesuses Kristuses!""

Ta lisas, et loodab, et nüüdsest kirikuelu ei muutu ja jätkub omas rütmis. "Eestis on kaks peapiiskopkonda, kes minu õnnistusel saavad teostada meie kirikupea volitusi. Mina omakorda hoian ühendust ja jätkan hoolitsust mulle usaldatud kiriku eest, kasvõi kaugeltki," sõnas Eugeni.

"Politsei- ja piirivalveameti ametnikud kohtusid esmaspäeval Vene Föderatsiooni kodaniku Valeri Rešetnikoviga (metropoliit Eugeni - toim.) ja andisid talle teada, et tema elamisluba ei pikendata. Samuti selgitati Rešetnikovile, et tema tähtajaline elamisluba aegub teisipäeval ning tal tuleb selle päeva jooksul Eestist lahkuda. Rešetnikov tegi ametnikega koostööd ja PPA-le teadaolevalt plaanib metropoliit õigeaegselt Eestit lahkuda," rääkis Põhja prefektuuri piirivalvebüroo juht Indrek Aru.

PPA andis 18. jaanuaril Valeri Rešetnikovile teada, et Eesti riik ei pikenda tema elamisluba, kuna tema tegevus on Eestile julgeolekuoht. Rešetnikovil oli võimalus esitada vastuväiteid PPA otsuse kohta ning seda ta ka tegi.

Elamisloa pikendamise taotluse menetluses võeti arvesse Rešetnikovi tegevust Moskva Patriarhaadi esindajana Eestis, tema avalikke sõnavõtte ning vaadati mõjusid sisejulgeolekule. Oma hinnangu andis ka kaitsepolitseiamet, kes leidis, et Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirill Vene Õigeusukiriku usujuhina on järjekindlalt õigustamas ja toetamas Kremli režiimi verist agressiooni Ukraina vastu ning nii Moskva patriarhi kui ka metropoliit Eugeni tegevus on aidanud kaasa Vene Föderatsiooni julgeolekupoliitika elluviimisele Eestis.