Moskva patriarhaadi õigeusukirik rendib Tallinnas seitset kinnistut

Tallinna linn sõlmis sajandi algul rendi- või hoonestusõiguse lepingu MPEÕK-ga kolme kinnistu kohta, siseministeerium on andnud sümboolse rendihinnaga MPEÕK kasutusse neli hoonet.

Tallinna Kesklinna valitsus sõlmis 2001. aastal vastavalt linnavolikogu otsusele üürilepingu Toompeal aadressil Lossi plats 10 asuva kirikuhoone rentimiseks 36 aastaks MPEÕK Tallinna Aleksander Nevski Stavropigiaalse kogudusega. Nevski katedraalina tuntud hoone anti kogudusele tasuta kasutamiseks, aga see pidi võtma üle kiriku haldamise ja majandamise ning kindlustama hoone 6,7 miljoni krooni ulatuses.

2005. aastal andis Tallinna Kesklinna valitsus linnavalitsuse korralduse alusel MPEÕK-le tähtajatule rendile vanalinnas aadressil Pikk tänav 64/1 asuva hoone üüripinnaga 270,3 m2. Selle üürimine maksab kirikule 819,48 eurot kuus.

"Mittetulundusühing Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kirik kasutab Pikk tänav 64 keldri- ning esimesel ja teisel korrusel asuvaid äriruume ametiruumidena," ütles linnavalitsuse pressiesindaja ERR-ile.

Pühitsemine Lasnamäe õigeusu kirikus Autor/allikas: Anna Aurelia Minev/ERR

2006. aastal sõlmis linn hoonestusõiguse lepingu MPEÕK-ga Lasnamäel aadressil Loopealse puiestee 8 asuva krundi üleandmiseks, kuhu ehitati Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja ikooni kirik. Hoonestusõiguse tasu on null, see on antud MPEÕK-le 99 aastaks.

Valitsus rendib MPEÕK-le nelja hoonet

Valitsus otsustas 2002. aastal anda Tallinnas MPEÕK-le 50 aastaks rendile neli hoonet, mille suhtes Eesti apostlik-õigeusu kirik (EAÕK) kui enne 1940. aastat tegutsenud õigeusu kiriku õigusjärglane oli loobunud tagastamisnõudest. MPEÕK peab maksma iga hoone eest renti üks kroon kuus, millele lisanduvad seaduses ette nähtud riiklikud ja kohalikud maksud.

Tallinna Jumalaema Sündimise õigeusukirik Liivalaia tänava ääres. Autor/allikas: Mait Ots / ERR

Üle antud hoonete hulgas on kolm kirikut: Tallinna Jumalaema Sündimise kirik aadressil Liivalaia 38, Tallinna Püha Nikolause kirik Vanalinnas aadressil Vene 24 ja Ristija Johannese kirik Nõmmel aadressil Tähe 2 ning lisaks viimasega samal aadressil paiknev kogudusemaja.

MPEÕK omanduses veel kaks kirikut

Lisaks on Moskva patriarhaadile alluvas õigeusukiriku valduses Tallinnas veel kaks kirikut – Koplis aadressil Treiali 6 asuv Püha Nikolause kirik ning aadressil Sitsi 15a paiknev pisike Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni kirik.

Tallinnas Koplis aadressil Treiali 6 asuv Püha Nikolause kirik. Autor/allikas: Mait Ots / ERR

Sitsi tänava kabel on 2013. aastal volikogu otsusega võõrandatud ja ei kuulu enam linnale. Koplis on Treiali tänaval veel üks väike kirik – Kopli Nikolause kirik –, mis on 2012. aastal volikogu otsusel otsustuskorras samuti võõrandatud, märkis Tallinna pressiesindaja Jukko Nooni.

Tallinn võimuliit lubab lõpetada lepingud Venemaa mõjuorganisatsioonidega

Tallinnas pühapäeval sõlmitud Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE), Eesti 200 ja Isamaa koalitsioonilepingus öeldakse: "Linn lõpetab lepingud ning ei toeta edaspidi isikuid, organisatsioone ega projekte, mis laiendavad Vene Föderatsiooni mõjuvälja."

Samuti seisab koalitsioonilepingus lubadus lõpetada linnale kuuluva kinnisvara rendilepingud Vene Föderatsiooniga.

Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni õigeusu kirik Sitsi tänaval. Autor/allikas: Mait Ots / ERR

Samas on siseminister Lauri Läänemets, kelle juhitud sotsiaaldemokraadid on riigi tasandil samuti koalitsioonis Reformierakonna ja Eesti 200-ga, asunud jõuliselt tegutsema MPEÕK suhtes, nõudes sellelt selget distantseerumist Moskva ja kogu Venemaa patriarh Kirilli seisukohtadest, kes on kuulutanud Venemaa agressiooni Ukrainas pühaks sõjaks ning öelnud, et lääs on langenud saatana küüsi.

Eelmisel nädalal teatas Läänemets, et teeb riigikogule ettepaneku tunnistada Moskvas tegutsev õigeusu patriarhaat terrorismi toetavaks organisatsiooniks, et selle tegevus Eestis lõppkokkuvõttes keelustada.