MPEÕK-i Tartu piiskop peab Läänemetsa ettepanekut kollektiivseks karistamiseks

Siseminister Lauri Läänemets teeb riigikogule ettepaneku tunnistada Moskva partiarhaadile alluv õigeusukirik terrorismi toetavaks organisatsiooniks, et selle tegevus Eestis lõpetada. Läänemetsa sõnul ei too see kaasa koguduste sulgemist, need võivad tegutseda iseseisvalt edasi. Tartu piiskopi isa Danieli sõnul on tegu kollektiivse karistamisega.

Lähtudes siseministeeriumi ekspertiisist ja kaitsepolitsei hinnangust soovib siseminister Lauri Läänemets (SDE) teha riigikogule ettepaneku tunnistada Moskvale alluv õigeusukirik terrorismi toetavaks organisatsiooniks. Seejärel saaks siseminister taotleda kohtult selle tegevuse keelustamist.

"Eesmärk on see, et Vene terroristlik režiim ei omaks mõjuvõimu Eestis. Ta omab seda tõesti läbi kiriku, nii nagu kaitsepolitsei täna oma aastaraamatus ütles, et Moskvale on väga oluline, et siin see kirik saaks tegusteda. Ilmselgelt kõik, mis Moskva jaoks on oluline, on Eesti jaoks probleem," rääkis siseminister.

Läänemetsa sõnul puudutaks keelustamine katuseorganisatsiooni. Kuna kogudused on eraldi juriidilised isikud, siis need saaksid tööd iseseisvalt jätkata.

"Meie iga koguduse nimi sisaldab täiel määral ka kiriku nime. Meie iga koguduse nimi algab Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusukirikuga ja edasi on seal vastavalt Tartu või Tallinna, Viljandi või Haapsalu, et mis kogudusega tegemist on. Need kogudused, jah, puht juriidiliselt võttes on eraldiseisvad juriidilised isikud, aga nad samas moodustavad ühe terviku, milleks on kirik. Aga nüüd lõhkuda kirik ja öelda, et kogudused on, see on ikkagi kiriku kanoonilise struktuuri lõhkumine, mis ei peaks toimuma riigivõimude otsusel," sõnas Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusukiriku Tartu piiskop isa Daniel.

Ka peab ta ministri ettepanekut kollektiivseks karistamiseks. "See on selline otsus, et sa oled terrorist. Ja sellest iga reaalne koguduse liige, ma olen 100 protsenti kindel, tunneks ennast vägagi häirituna. Ja öelda, et see ei mõjuta, siis see kindlasti mõjutab inimeste hingelist tasakaalu ja nende arusaama. Ma kuidagi ei julge sellist optimismi jagada," ütles isa Daniel.

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskopi Urmas Viilma sõnul kõlab siseministri avaldus karmilt. Tema sõnul Eestis tegutsevad kogudused ja nende liikmed kindlasti terroristlikud ei ole. Talle jääb mõistetamatuks ministri soovitus kogudustel iseseisvalt jätkata.

"Kui vaadata õigeusu traditsiooni ja kanoonikat, siis selline õhus olev kirik või piiskopkond, mis ei ole seotud ühegi patriarhiga, oleks üsna enneolematu," ütles ta.

Otse Moskva patriarh Kirillile alluvad Nevski katedraal Tallinnas ja Pühtitsa klooster Kuremäel. Läänemetsa sõnul peab riik pärast keelustamisotsust nende kogudustega koostöös leidma eraldi lahenduse.

"Aga suure tõenäosusega, ma kardan, et me peame ka need asutused sulgema, kui see vajadus on," ütles Läänemets.

Isa Danieli sõnul Nevski katedraali otsealluvuse lõpetamise protsess juba käib, Pühtitsa klooster ei soovinud teemat kommenteerida, sest on apoliitiline organisatsioon.