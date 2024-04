Siseministeerium püüab Moskva patriarhaadi kogudusi veenda oma alluvust muutma

Siseministeeriumi ametnikud kavandavad kohtumisi Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku (MPEÕK) kogudustega, et veenda neid lahkuma Moskva patriarhaadi alt, mida riigikogu valmistub tunnistama Venemaa agressiooni toetavaks organisatsiooniks.

"Oleme juba pidanud esimesed kohtumised ning uuel nädalal kavatseme selle tegevuse veel suuremalt ette võtta," ütles siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt. Tema sõnul käib praegu järgmiste kohtumiste kokku leppimine.

Küüt ja siseministeeriumi usuasjade osakonna nõunik Ringo Ringvee selgitasid, et ehkki MPEÕK juhid on kinnitanud, et ei allu otseselt Moskva patriarhaadile ning selle juhi, patriarh Kirilli juhtimisel vastu võetud Vene Rahvusliku Kogu deklaratsioonile, milles tunnistati Venemaa agressioon Ukrainas pühaks sõjaks ning kuulutati lääneriigid satanismi küüsi langenuteks, ei ole nad siiski vabad Moskva kiriku mõjutustegevusest ning peavad alluma selle korraldustele.

Seetõttu teebki ministeerium MPEÕK-le ettepaneku katkestada sidemed Moskva patriarhaadiga ning ühineda näiteks Konstantinoopoli patriarhile alluva Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga (EAÕK).

"Hakkame kohtuma koguduste ja kirikute juhtidega, et koos nendega otsida lahendusi praegusele olukorrale," ütles Küüt. Ta rõhutas, et ametnikud sõidavad kogudustesse kohale, mitte ei kutsuta kiriku esindajaid Tallinnasse. Ministeerium püüab aidata kogudustel ja kirikutel omavahel lahendust leida, neid vahendada, lisas Küüt.

Ministeeriumi ametnikud rääkisid, et pakuvad sellega MPEÕK kogudustesse kuuluvatele õigeusklikele ka võimalust saada vabaks Moskva patriarhaadi diktaadist ning vältida seda, et neid hakatakse Venemaa agressiooni huvides ära kasutama. Ehkki praegu ei ole olnud näha Eesti julgeolekut ohustavat tegevust MPEÕK vaimulike või koguduseliikmete poolt, on selline oht Moskva patriarhaadi alla jäädes olemas, märkisid nad.

Küüt rõhutas korduvalt seda, et riik ei kavatse hakata MPEÕK-le alluvaid kirikuid sulgema või koguduste tööd takistama. "Teenistused kirikutes jätkuvad igal juhul," kinnitas ta.