Iisraeli armee esitas plaani tsiviilisikute evakueerimiseks Gazast

"Iisraeli armee esitas sõjakabinetile plaani elanikkonna evakueerimiseks Gaza sektori lahingupiirkondadest koos eelseisva operatsiooniplaaniga," seisis peaminister Benjamin Netanyahu büroo heebreakeelses avalduses.

Teade tuli ajal, mil Iisrael ähvardab täiemahulise sissetungiga Gaza lõunapoolseimasse Rafah´ linna.

Avalduses ei täpsustatud, kuidas või kuhu tsiviilisikud evakueeritakse.

Netanyahu ütles varem päeval, et sõjaline operatsioon Gaza sektori lõunaosas asuvasse Rafah'sse tooks Iisraeli nädalate kaugusele täielikust võidust Palestiina islamistliku äärmusrühmituse Hamasi üle.

"Kui meil on (relvarahu) lepe, siis see lükkub mõnevõrra edasi, ent see juhtub," ütles Netanyahu.

"Kui meil ei ole lepet, siis me teeme seda ikkagi. See tuleb ära teha, sest täielik võit on meie eesmärk ja täielik võit on käegakatsutavas kauguses – mitte kuude, vaid nädalate kaugusel, kui me kord operatsiooniga alustame," seletas Netanyahu.

Ühendriigid teatasid pühapäeval, et Pariisis peetavatel kõnelustel jõuti ühise arusaamani võimaliku leppe sõlmimiseks Palestiina islamistliku äärmusrühmitusega Hamas pantvangide vabastamise ja ajutise relvarahu kehtestamise küsimustes.

Iisraeli delegatsioon eesotsas luureteenistuse Mossad juhi David Barneaga viibis Prantsusmaa pealinnas reedel, et arutada lepet värske relvarahu kehtestamise üle ja Hamasi käes olevate pantvangide vabastamiseks juudiriigi vanglates olevate palestiinlastest vangide vastu.

"Iisraeli, Ühendriikide, Egiptuse ja Katari esindajad kohtusid Pariisis ja jõudsid ühise arusaamani, millised on pantvangi- ja ajutise vaherahu leppe üldised jooned," ütles Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan telekanalile CNN.

"Eraldi tuleb Kataril ja Egiptusel pidada kaudseid kõnelusi Hamasiga, sest lõppeks peavad nemad soostuma vangid vabastama," ütles Sullivan.

Nõunik lisas, et USA loodab selles küsimuses progressi näha lähipäevil ning peatselt jõutakse punkti, kus selles küsimuses saavutatakse ka tegelikult vettpidav ja lõplik kokkulepe.

Relvarahu üle peetavad läbirääkimised taaskäivitati Dohas nelja riigi ja ka Hamasi esindajate vahel, teatas pühapäeval Egiptuse riigiga seotud meedia.