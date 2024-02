WSJ: Hamasi juhid loodavad endiselt Gazas võitu

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hamasi sõjaline tiib peab praegu võitlust Lähis-Ida piirkonna kõige võimsama sõjaväega, kuid terroriorganisatsiooni juhid usuvad endiselt, et terroriorganisatsioon suudab sõja lõpuks võita.

Hamasi juhid redutavad eksiilis ja said selle kuu alguses kokku Dohas. Eksiilis viibivad juhid muretsevad üha rohkem, et Iisraeli sõjategevuse tagajärjel hukkub liiga palju Hamasi võitlejaid. Siis saabus aga sõnum Yahya Sinwarilt, kes kontrollib Hamasi tegevust Gaza sektoris. Sinwar teatas siis, et Hamasi juhid ei peaks muretsema Iisraeli sõjategevuse pärast.

Sõnumis teatati, et Hamasi võitlejatel läheb praegu hästi ning nad on valmis selleks, et Iisraeli armee tungib Rafah' linna Lõuna-Gazas. Sellega kaasnevad väga suured tsiviilohvrid ning Iisrael seisaks silmitsi veel suurema rahvusvahelise survega lõpetada oma sõjaline tegevus Gazas, vahendas The Wall Street Journal.

Hamas alustas 2023. aasta oktoobris rünnakut Iisraeli vastu, seda rünnakut juhtiski Sinwar. Ta mängib nüüd pikka mängu, lootes, et Hamas võtab lõpuks üle kogu Palestiina juhtimise. Sinwar üritab seetõttu tagada, et Hamas suudaks sõja üle elada.

Hamasi võitlejad on nüüd oma taktikat muutnud ning väldivad otsest vastasseisu Iisraeli sõduritega. Selle asemel korraldavad Hamasi võitlejad varitsusi, mis on kooskõlas Sinwari sõjaliste eesmärkidega.

"See on väga mõistlik taktika. Nende strateegiline eesmärk on ellu jääda," ütles Heebrea ülikooli sõjaajaloolane Eyal Berelovich.

Paljud Iisraeli sõjaväelased muretsevad nüüd, et nende taktikalised võidud lahinguväljal ei too kaasa strateegilist võitu. Iisrael lubas Hamasi hävitada, kuid pole siiani suutnud seda teha.

"Hamasi hävitamine on väga raske," ütles üks Iisraeli sõduri ajalehele The Wall Street Journal.

Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu lubas aga täielikku võitu ehk Hamasi hävitamist. Iisraeli sõjavägi seadis siiski tagasihoidlikumad eesmärgid ja tahab tagada, et Hamas ei saaks enam 7. oktoobriga sarnaseid rünnakuid korraldada.

Gazas on puhkenud veel ka humanitaarkatastroof, mis süveneb iga päevaga, kuni kestab sõjategevus. Tsiviilisikutel pole enam toitu, vett ja ravimeid.

Hamasi kontrollitud tervishoiuasutuste andmetel on Gazas surma saanud ligi 30 000 inimest. Hukkunute täpne arv pole paraku teada, kuid ka Iisraeli ametnikud tunnistavad eraviisiliselt, et Gazas on surma saanud ligi 30 000 inimest. Ametnikud siiski väidavad, et üle kolmandiku hukkunutest olid Hamasi võitlejad.

Analüütikud samas leiavad, et Hamas võib juurde värvata uusi võitlejaid. Oluliselt keerulisem on aga asendada hukkunud ohvitsere.

Sinwar ja teised Hamasi liidrid lootsid samuti algul käivitada laiema sõja Iisraeli vastu. Seda aga ei toetanud Hamasi peamised liitlased Hezbollah ja Iraan.

Seetõttu pidi Hamas Iisraeli armeega iseseisvalt toime tulema. Terroriorganisatsioon üritab nüüd ellu jääda ja kuulutada siis välja poliitilise võidu.