CNG hinna langust on oodata lähikuudel

Kuigi maagaasi hind kodutarbijale on olnud viimastel kuudel stabiilses languses, siis CNG ehk autokütusena kasutatava surugaasi hinnalangus saabub viivitusega alles lähikuudel.

"Maagaasi hinnad on aasta algusest olnud langustrendis ning Hollandi Börsi TTF indeks on langenud 1. jaanuari võrdluses veebruari lõpuks ligikaudu 17 protsenti. 1. veebruaril langesid CNG hinnad tanklates 1,189 eurole kilogrammi eest. Maagaasi hinna langused jõuavad tanklatesse ühekuulise viitega ning maagaasi hinna languse jätkudes on lähikuudel oodata CNG hinna langust ka Eesti tanklates," ütles Alexela energiamüügi valdkonnajuht Tarmo Kärsna.

Ta lisas, et CNG kui kokkusurutud maagaasi valmistamiseks kasutatakse tanklates võimsaid kompressoreid, mille tõttu on toodangu lõpphinnas oluline komponent ka kompressorite käitamiseks kasutatava elektri maksumus.

Et tanklas müüdava surugaasi hinnas sisaldub lisaks gaasi sisseostuhinnale ka elektrikulu, aktsiisikulu, võrguteenuse kulu ning teised tanklaga seotud kulud kinnitas ka Eesti Gaasi kommunikatsiooni- ja turundusjuht Kersti Tumm.

Ta lisas, et hinnastamisel arvestatakse turusituatsiooniga. "CNG hind on vastavuses gaasi hankimise hinna ja tootmise kuludega ning hinna alandamine ei ole praegu olnud põhjendatud," sõnas Tumm.

Jaanuaris langetas Eesti Gaas kodutarbijale hinda 60 sendile, veebruaris juba 49,5 sendile ning märtsis langes hind 46 sendini kuupmeetri eest. Aprillist toob Eesti Gaas hinna 42 sendi peale kuupmeetrilt koos käibemaksuga. Alexela langetas veebruaris hinda võrreldes jaanuariga 18,5 protsenti ning märtsis veel täiendavalt seitse protsenti – uus hind on märtsis 0,45 eurot kuupmeetrilt koos käibemaksuga.