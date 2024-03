Ajaleht Financial Times kirjutab, et Prantsuse relvafirmad suurendavad kohalolekut Ukrainas ja hakkavad seal remontima ning tootma sõjatehnikat.

Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu ütles, et riik saab rohkem Ukraina jaoks ära teha.

"Kolm Prantsuse firmat loovad partnerlussuhted Ukraina ettevõtetega, eelkõige droonide ja maismaa tehnika sektoris, et toota Ukraina pinnal varuosi ja ehk tulevikus ka laskemoona," rääkis Lecornu, lisades, et esimene tootmistegevus võib alata suvel.

Ukrainasse läheb ka firma KNDS, mis on Prantsuse riikliku relvafirma Nexter ja Saksamaa firma Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ühisfirma. Lecornu teatas veel, et Prantsusmaa tellis Euroopa tootjalt MBDA 200 maa-õhk tüüpi raketti Aster, osa nendest võidakse saata Ukrainasse, vahendas Financial Times.

Ka teised Euroopa relvafirmad plaanivad laieneda Ukrainasse. Saksa relvafirma Rheinmetall kavatseb hakata seal tootma nii laskemoona kui ka tanke. Rheinmetall hakkab siis tegema koostööd Ukraina kaitsefirmadega.

Ukraina vastu tunnevad huvi veel ka Tšehhi ja Suurbritannia relvafirmad. Prantsuse firma Arquus on juba saatnud oma töötajad Ukrainasse, kes aitavad seal remontida ja hooldada soomusmasinaid.

Nexter tahab nüüd samuti oma tootmise viia eesliinile lähemale ja otsib selleks partnerit. Asjaga kursis olev inimene ütles, et Prantsuse valitsus palus neil Ukrainat kohapeal toetada.

"Sellel on sümboolne aspekt, kuid see peab olema ka konkurentsivõimeline," rääkis asjaga kursis olev inimene.