Lätis ja Leedus tähistatakse 20 aasta möödumist NATO-ga liitumisest

Lätis võttis aastapäeva tähistamisest osa ka USA admiral Rob Bauer, kelle sõnul pole praegu märke Venemaa rünnakuohust NATO idaserval, kuid on siiski selge, et Venemaa ambitsioonid Ukrainaga ei piirdu.

"Mure on selles, et Venemaal on suuremad ambitsioonid kui Ukraina. Me teame seda ja seepärast peab ühendus tervikuna olema valmis, sest me oleme kokku leppinud, et Venemaa on samasugune oht, nagu terroriorganisatsioonid," lausus Bauer.

Ta lisas, et selle tõttu on NATO muutnud oma kaitseplaane, keskendudes taas kollektiivkaitsele.

Leedu president Gitanas Nauseda ütles, et Vene terror, mis Euroopas on avaldunud, suurendab ohtu kogu maailmale. "Siin, Leedus oleme me aga rahulikud, sest me teame, et meid ei jäeta kunagi omapead, et on kindel ja toetav perekond, kellega koos me kõigile katsumustele vastu läheme," lisas Nauseda.