Pere: Reformierakond esitab valimisõiguse äravõtmist lubava eelnõu

Üks Tallinna võimukõneluste osapooli – Isamaa – on varem öelnud, et uus võimalik koalitsioon peab kujundama seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses kohalike omavalitsuste valimistel. Teised läbirääkijad on öelnud, et riigi tasandi teemasid nad Tallinna võimukõnelustel ei aruta.

Esmaspäeva hommikul koalitsiooniläbirääkimiste kulgu kommenteerinud Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman rõhutas, et kõnelustel on läbiv teema eestimeelsus. "Me jätkuvalt oleme selle juures, et Tallinna linn ei saa peitu pugeda. Siin toodetakse 46 protsenti Eesti SKP-st. See on julgeolekuküsimus ja kui Tallinna linn siin seisukohta ei oma, tõstab käed püsti, et las riik tegeleb sellega, siis see on natuke humoorikas," selgitas Solman hääleõiguseteema puutumust kohaliku võimuga.

Ajakirjaniku küsimusele, kas valimisõiguse teema pole mitte seotud põhiseaduse muutmisega, mis pole kohaliku omavalitsuse volikogu pädevuses, vastas Solman, et põhiseaduse küsimuse paneb Isamaa taas lauale, sest läbirääkijatel on erinevad arvamused sellest, kas peab põhiseadust muutma või mitte.

Pärtel-Peeter Pere ütles kommentaariks, et Reformierakond on Isamaaga sama meelt: "See asi tuleb lõpetada." Seejärel avaldas Pere arvamust, et Isamaa murrab sisse lahtisest uksest ning tuli lagedale teatega, et Reformierakonnal oli sel või järgmisel nädalal niikuinii plaanis riigikogus esitada eelnõu, mis ei nõua põhiseaduse muutmist.

"Rait Maruste (endine riigikohtu esimees ja riigikogu liige, Reformierakond – toim.) ja teiste kolleegidega, Meelis Kiiliga (riigikogu riigikaitsekomisjoni liige – toim.), me oleme seda asja arutanud, analüüsinud, tuli uus justiitsminister. Lähinädalatel tõesti tuleb see eelnõu riigikogus ja siis see sõltub juba meie partneritest Toompeal, kas sotsiaaldemokraadid siis lubavad meil sellega edasi minna või mitte. Meie kohutavalt peame seda oluliseks ja meie arust võiks tõesti võtta selle kohalike omavalitsuste valimise seaduse muudatuse vastu. Saadame selle siis riigikogusse ja las kohus otsustab," ütles Pere.

Solman rõhutas hiljem veel, et Isamaa jaoks on enne järgmisi kohalike omavalitsuste volikogude valimisi oluline Vene mõju väljarookimine Tallinnas. "Eestikeelsus ja eestimeelsus on üks printsiip, millega püüame läbivalt tegeleda ja Vene mõjuvälja Tallinna linnajuhtimisest välja juurida," sõnas Solman.

Reformierakond näeb selle eesmärgi täitmise vahendina ette linna propagandaaparaadi laialisaatmist, see hõlmab nii ajalehtede Pealinn ja Stolitsa kui ka Tallinna TV sulgemist. "Seda jama pole tarvis," ütles Pere, lisades, et linnaelanikeni saab infot viia ka teisiti.