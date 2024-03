Tallinna võimuliidu kõneluste esimesel päeval arutati linna juhtimist

Reformierakonna delegatsiooni juht Pärtel-Peeter Pere ütles, et esimesed paar tundi olid äärmiselt meeldivad ning õhkkond oli väga konstruktiivne.

"Panime plaani paika, mis teemadest mis päeval räägime. Esimeste asjadena rääkisime linna juhtimistest, revisjonist, kuidas me loome omaniku ootused linna äriühingutele, täpselt nagu riigis on riigi omaniku ootused Elronile, RKAS-ile ja teistele," lausus ta.

Pere sõnul pandi kirja, kuidas hakatakse linna äriühingute nõukogusid reformima.

"Teeme võimalikult ruttu ühetaolise lähenemise, mis protsendi ulatuses hakkame mehitama nõukogusid ekspertidega – näiteks haiglad, kui palju saab seal olema arste ja erialaspetsialiste versus et seal on ainult poliitikud," ütles ta.

Pere sõnul pole praegu plaani hakata linnaametnike arvu ilmtingimata vähendama, sest reformid linnasüsteemis on juba praegu käimas.

"Me leppisime kokku, et konsolideerime äriühinguid. Äkki mõnda ei ole üldse vaja, äkki saab viia mõned ühe katuse alla. Aga me ei ole kokku leppinud, et me hakkame ametnikke mitmekümne kaupa lahti laskma. Ei-ei-ei. Me räägime, kuidas saab teenuseid paremaks muuta, kuidas poliitilisi ametikohti muuta läbipaistvamaks või osa üldse ära kaotada," ütles ta.

Pühapäeval peaks teemaks tulema ka linna propagandateenistus, lisas Pere.

Pere sõnul loodab ta, et kui hoitakse läbirääkimistega head tempot, võiks algaval nädalal asjaga ühele poole saada.

Ossinovski: julgen öelda, et kokkulepe sünnib

Jevgeni Ossinovski (SDE) ütles samuti, et õhkkond on konstruktiivne ja et tema hinnangul jõutakse kokkuleppeni. Ossinovski lisas, et tema hinnangul võtab see siiski paar nädalat.

"Kahtlemata suuremate reformidega kontekstis on küsimus, kuidas sõnastada ja kokku leppida plaanides, et need oleksid ühtpidi ambitsioonikad, teisest küljest realistlikud, sest volikogul on aega umbes poolteist aastat. Arusaadav, et see paneb oma piirangu," lausus ta.

Ossinovski sõnul tehakse lähipäevadel enamikule teemadele ring peale. "Mulle tundub, et ühine tahe on selgelt olemas. Hetkel ütleks, et liigume heas tempos ja konstruktiivses õhkkonnas ning ma julgeks küll öelda, et kokkulepe sünnib," lausus ta

Isamaa Tallinna piirkonna juht Riina Solman ütles, et läbirääkimised kulgesid väga hästi ning et paljudes asjades on neljal osapoolel üksmeel, erisused on vaid nüanssides.

"Olime isegi selles ühel meelel, et AK (ametkondlikuks kasutamiseks) dokumentide revisjon tuleb teha, et saaksime ka valgust heita telgitagustesse, mis on olnud AK märkega," lausus Solman.

Isamaa on varem öelnud, et uus võimalik koalitsioon peab kujundama seisukoha kolmandate riikide kodanike valimisõiguse küsimuses kohalike omavalitsuste valimistel. Teised läbirääkijad on öelnud, et riigi tasandi teemasid nad Tallinna võimukõnelustel ei aruta. Solmani sõnul seda teemat pühapäeval põhjalikult ei arutatud.

Ossinovski märkis, et see teema ei kuulu küll sotsiaaldemokraatide hinnangul pealinna läbirääkimistesse, aga kõiki ettepanekuid ollakse valmis arutama.

Reinaas: sooviks nädalaga hakkama saada

Ka Eesti 200 esindaja Marek Reinaas märkis, et pühapäeval oli linna juhtimise üle arutelul kõigi seisukohad sarnased. "On vaja välja töötada Tallinna omanikupoliitika, Tallinna kinnisvarapoliitika ja samuti läbi viia revisjon, mis puudutab nii linna teenuseid kui ka eelarvet," lausus ta.

Reinaas lisas, et tema hinnangul saab koalitsioon kindlasti sõlmitud.

Läbirääkimised jätkuvad ka pühapäeva õhtul, esmaspäeval on teemadeks haridus, ühistransport ja sotsiaalteemad, ütles Reinaas.

"Nädalaga sooviks hakkama saada," lisas ta.

Eelmine Tallinna koalitsioon, mis koosnes Keskerakonnast ja sotsidest lagunes selle nädala alguses, kui Tallinna linnavolikogu 79 liikmest 41 hääletas keskerakondlasest linnapea Mihhail Kõlvarti umbusaldamise poolt.

SDE juhi Lauri Läänemetsa sõnul on sotsiaaldemokraatide soov, et koalitsioonikõnelused võimalikult kiiresti ära peetaks ja järgmisel nädalal võiks juba uus linnavõim paigas olla.

Eesti 200 peamised teemad Tallinna koalitsioonikõnelustel on eestikeelne haridus, transpordireform ja eelarve revisjon. Eesti 200 delegatsiooni esindajateks on Aleksei Jašin, Marek Reinaas ja Joel Jesse. "Kindlasti ei pea me mõistlikuks liigset venitamist ja parlamendi teemade toomist Tallinna võimukõnelustesse. On selge, et pealinna uus koalitsioon ei hakka otsustama Riigikogu töö üle," ütles Reinaas.

Reformierakonna esindaja on lisaks Perele Martin Kukk ja Sander Andla. Isamaa delegatsiooniliikmed kõnelustel on Karl-Sander Kase, Riina Solman ja Urmas Reinsalu. Sotse esindavad läbirääkimistel Tallinna linnapea kohusetäitja Madle Lippus ning linnavolikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Jevgeni Ossinovski.