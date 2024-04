Eesti rahvusest tallinlased kiidavad Kõlvarti umbusaldamise heaks

Umbusaldamise kohta küsis Norstat: "Tallinna volikogu avaldas linnapea Mihhail Kõlvartile umbusaldust. Millise hinnangu Teie umbusaldamisele annate?" 47 protsenti vastas "Ei kiida heaks" või "Pigem ei kiida heaks", 38 protsenti "Pigem kiidan heaks" või "Kiidan heaks" ning 15 protsenti ütles "Ei oska öelda".

Kui eestlastest 25 protsenti ei kiida ning 62 protsenti kiidab umbusaldamise heaks, siis muust rahvusest vastajatest 72 protsenti ei kiida ning 12 protsenti kiidab umbusaldamise heaks.

Mihhail Kõlvarti kohta küsis Norstat: "Kuidas Teie arvates Mihhail Kõlvart oma tööga linnapeana hakkama sai?" 21 protsenti vastas "Väga halvasti" või "Pigem halvasti", 66 protsenti "Pigem hästi" või "Väga hästi" ning 13 protsenti ütles "Ei oska öelda".

Kõlvart sai oma tööga hästi hakkama 50 protsendi eesti rahvusest ning 83 protsendi muust rahvusest vastajate hinnangul.

Keskerakonna võimult kukutamisega seoses on kerkinud küsimus ka tasuta ühistranspordi tuleviku osas Tallinnas ning vastajatelt küsiti: "Kas Teie arvates tuleks Tallinnas kaotada tasuta ühistransport?" 82 protsenti vastas antud küsimusele "Ei" või "Pigem ei", 14 protsenti "Pigem jah" või "Jah" ning neli protsenti ütles "Ei oska öelda". Tasuta ühistranspordi kaotamise vastu on valdav enamus nii eesti kui ka muust rahvusest vastajatest.

26. märtsil avaldas Tallinna linavolikogu umbusaldust linnapea Mihhail Kõlvartile ning linnas kaotas võimu üle 18 aasta seda hoidnud Keskerakond.

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi kaasprofessor Martin Mölder ütles uuringut kommenteerides, et Keskerakond on praegu rohkem kui kunagi varem erakond, mis sõltub mitte-eesti valijate toetusest. Pärast juhivahetust on erakonna üldine toetus terves riigis langenud ning peaaegu kõik sellest langusest on tulnud eestlastest valijate toetuse kadumise tõttu.

"Muust rahvusest valijad nii Tallinnas kui ka mujal Eestis toetavad aga võrdlemisi stabiilselt ja ülekaalukalt Keskerakonda. Kui mõelda konkreetsemalt Tallinna elanikkonnale, siis ei tohiks tulla kellelegi üllatusena, et umbes pool Tallinna elanikkonnast on mitte-eestlased, kelle hulgas on lisaks vene rahvusest Eesti kodanikele kõige enam ja üpriski võrdses osakaalus nii vene rahvusest kodakondsuseta inimesi kui ka Venemaa kodanikke. Kusjuures Eestis tervikuna elab püsivalt üle 70 000 Vene kodaniku," märkis Mölder.

Norstat viis küsitluse läbi 28. märtsist 2. aprillini veebikeskkonnas 16-aastaste ning vanemate Tallinna elanike seas ja selles osales kokku 971 vastajat.