WSJ: sisserändest sai majanduse asemel USA valimiste põhiteema

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et ameeriklased muretsevad üha rohkem illegaalse sisserände pärast ning majanduse asemel sai presidendivalimiste põhiteemaks hoopis rändeküsimus.

USA ja Mehhiko piiril süveneb piirikriis ning võimud ei tule enam migrantide voo ohjeldamisega toime.

Valijad muretsevad aga, et migrantide sissevool mõjutab nende praegust elukorraldust. Paljud valijad leiavad seetõttu, et sisseränne ohustab riigi julgeolekut, kuritegevus võib kasvada ja valitsus peab siis kulutusi suurendama veelgi.

Veebruari lõpus läbiviidud The Wall Street Journali riiklikus küsitluses selgus, et 20 protsenti valijatest peab immigratsiooni oma peamiseks probleemiks. Veel detsembris leidis 13 protsenti valijatest, et immigratsioon on nende peamine probleem. 65 protsenti valijatest ei kiida heaks president Joe Bideni tegevust piirijulgeoleku küsimustes ning 71 protsenti valijatest ütles, et riigi immigratsioonipoliitika liigub vales suunas.

17.-24. märtsil viis leht läbi sarnase uuringu seitsmes võtmeosariigis. 72 protsenti valijatest ütles siis, et riigi immigratsioonipoliitika liigub vales suunas.

Sisserändest sai majanduse asemel USA valimiste põhiteema. Näiteks 65-aastane Garfield Cousins tundis varem kõige rohkem muret majanduse pärast. Ta elab Atlanta eeslinnas ning ütles, et lõunapiiril toimuv mõjutab esimest korda tema valikult presidendivalimistel.

Cousin peab nüüd migratsiooni oma suurimaks probleemiks. Isegi majandus ja inflatsioon pole enam tema jaoks nii tähtsad.

"Kuigi majandus on oluline, siis ma näen, et sellel (sisseränne) on ka mõju majandusele," rääkis Cousins. Ta lisas, et linnad peavad toime tulema migranditulvaga, see suurendab linnade kulutusi tervishoiule ja eluasemele.

Cousins on pärit Jamaicalt ja ta hääletas 2020. aastal Donald Trumpi poolt. Ta ütles, et tema liberaalne maailmapilt ei ühti Trumpi vaadetega. Siiski leiab ta, et Trump tuleb piiripoliitikaga paremini toime kui Biden.

"Me ei tunne neid inimesi, me ei tea, kes nad on, nad kaovad siin riigis nagu vits vette," rääkis Cousins.

Trump üritab nüüd piirikriisi enda huvides ära kasutada.

"Iga linn on nüüd piirilinn, sest Joe Biden on toonud kaose ja tapmised kõikjalt maailmast ning visanud need otse meie tagahoovi," seletas Trump teisipäeval toimunud kampaaniaüritusel.

Varem tehtud uuringud näitavad siiski, et migrandid panevad vähem kuritegusid toime kui USA pinnal sündinud ameeriklased. Enamasti proovivad sisserändega seotud probleemidele juhtida tähelepanu vabariiklased, kuid see teema on muutumas olulisemaks ka demokraatide jaoks.

Näiteks 20-aastane tudeng Asher Bejar soovib, et Biden pakuks immigrantidele rohkem võimalusi seaduslikult riiki sisenemiseks. Samas tuleb tema hinnangul tugevdada ka piiriturvalisust.