Sõja 780. päev: Ukraina: Venemaa korraldas ööpäevaga kaks raketirünnakut

Ukraina võimud teatasid laupäeval, et Venemaa korraldas 12. aprillil kaks raketirünnakut ja andis Ukraina pihta 91 õhulööki. USA ja Suurbritannia laiendasid ühiselt Venemaa metallitoodete impordikeeldu. Ukraina relvajõudude ülema sõnul on olukord idarindel oluliselt halvenenud.

Oluline laupäeval, 13. aprillil kell 21.51:

- Ukraina relvajõudude ülem: olukord idarindel on oluliselt halvenenud;

- Prantsuse kaitseminister: Ukraina piloodid on algväljaõppel Prantsusmaal;

- USA ja Suurbritannia laiendasid ühiselt Vene metallide impordikeeldu;

- Ukraina: Venemaa korraldas 12. aprillil kaks raketirünnakut;

- Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1030 sõdurit;

- Ukraina kaitseministeerium: Vene väed jõudsid Bohdanivka küla juurde;

- Saksamaa saadab Ukrainale veel ühe Patrioti

Ukraina relvajõudude ülem: olukord idarindel on oluliselt halvenenud

Olukord idarindel on viimastel päevadel oluliselt halvenenud. See on seotud Venemaa rünnakute hoogustumisega pärast Venemaal peetud "valimisi", teatas Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi laupäeval.

"Vaenlane ründab Lõmani ja Bahmuti sektoris aktiivselt meie positsioone ründerühmadega, mida toetavad soomusmasinad. Pokrovski sektoris püüavad nad kümnete tankide ja soomukitega meie kaitsest läbi murda," ütles relvajõudude ülem.

Sõrskõi sõnul on Venemaa võtnud pealetungiks kasutusele uued soomusüksused, mis toovad ajutiselt taktikalist edu.

"Tekkinud on taas kõrgtehnoloogiliste relvadega vaenlasest ülekaalu saavutamise küsimus. Ainult see võimaldab meil suuremast vaenlasest jagu saada ja luua tingimused strateegilise initsiatiivi haaramiseks," ütles ta.

Sõrskõi ütles, et teine tõsine probleem on sõjaväepersonali, eriti jalaväeüksuste väljaõppe kvaliteedi parandamine, et nad suudaksid oma ja Lääne relvade potentsiaali ära kasutada.

Prantsuse kaitseminister: Ukraina piloodid on algväljaõppel Prantsusmaal

Ukraina piloodid, kes hakkavad tulevikus tõenäoliselt lendama USA F-16 sõjalennukitega, on saamas algväljaõpet Lõuna-Prantsusmaal koos Prantsuse õhujõududega, ütles reedel Prantsusmaa kaitseminister Sebastien Lecornu.

"Piloodid saavad üldväljaõppe Prantsuse-Saksa sõjalennukiga Alpha Jet, mis võimaldab Ukraina pilootidel saada põhiteadmised lendamiseks hävituslennukiga", ütles Lecornu intervjuus ajalehele Ouest France.

Holland, Taani, Rumeenia ja teised riigid püüavad aidata kaasa Ukraina pilootide väljaõppele lendamaks F-16 lennukitega.

Alates Venemaa täiemahulisest kallaletungist Ukrainale 2022. aasta veebruaris on Prantsusmaa andnud oma territooriumil ja Poolas väljaõppe 10 000 Ukraina sõjaväelasele.

USA ja Suurbritannia laiendasid ühiselt Vene metallide impordikeeldu

USA ja Suurbritannia astusid reedel ühise sammu laiendamaks Vene päritolu metallide impordikeeldu, võttes sihikule Moskva tähtsa tuluallika ajal, mil Venemaa peab sõda Ukraina vastu.

"See uus meede keelab Vene päritolu alumiiniumi, vase ja nikli impordi USA-sse ning piirab nende metallide kasutamist ülemaailmsetel metallibörsidel ja börsiväliste tuletisinstrumentidega kauplemisel," ütles USA rahandusministeerium avalduses.

"Meie uued keelud peamistele metallidele, koordineeritult meie partneritega Ühendkuningriigis, võtavad jätkuvalt sihikule tulud, mida Venemaa saab teenida jätkamaks oma brutaalset sõda Ukraina vastu," ütles Ühendriikide rahandusminister Janet Yellen avalduses.

"Need sammud vähendavad Venemaa tulusid, kaitstes samal ajal meie partnereid ja liitlasi soovimatute kõrvalmõjude eest," lisas ta.

Otsus tähendab, et näiteks Londoni ja Chicago metallibörsid ei saa enam võtta kauplemiseks vastu uusi alumiiniumi, vase ja nikli koguseid, mis on toodetud Venemaal.

"Meie otsustav tegevus USA-ga ühiselt keelata Vene metallid kahelt suurimalt börsilt takistab Kremlil suurema koguse raha suunamist oma sõjamasinasse," lausus Suurbritannia rahandusminister Jeremy Hunt.

Briti valitsus märkis, et metallid on Venemaa suuruselt teine ekspordikaup energia järel, kuigi selle ekspordi väärtus on langenud 2022. aasta 25 miljardilt dollarilt 15 miljardile eelmisel aastal.

Ukraina: Venemaa korraldas 12. aprillil kaks raketirünnakut ja 91 õhulööki

Venemaa korraldas 12. aprillil kaks raketirünnakut- ja 91 õhulööki, teatas Ukraina kindralstaap.

Venemaa tulistas ka 160 korda mitmikraketiheitjatest.

Suurtüki- ja miinipildujatule all oli üle 110 asustatud punkti Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 1030 sõdurit

Ukraina relvajõudude laupäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 452 760 (võrdlus eelmise päevaga +1030);

- tankid 7169 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 13 745 (+47);

- suurtükisüsteemid 11 518 (+32);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1045 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 756 (+1);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9201 (+40);

- tiibraketid 2088 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 396 (+57);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1893 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Ukraina kaitseministeerium: Vene väed jõudsid Bohdanivka küla juurde

Vene väed on jõudnud piirama Donetski oblastis asuvat Bohdanivka küla, teatas Ukraina kaitseministeerium laupäeval.

Varem teatas Venemaa Bohdanivka vallutamisest. Ukraina kaitseministeeriumi sõnul on aga küla endiselt Ukraina relvajõudude kontrolli all.

"Lahingud käivad, vaenlane muudkui ründab," ütles Ukraina kaitseministeeriumis sotsiaalmeedias.

Saksamaa saadab Ukrainale veel ühe Patrioti

Saksamaa saadab Ukrainale Vene õhurünnakute tõrjumiseks veel ühe Patrioti õhutõrjesüsteemi, teatas laupäeval Berliin.

"Tulenevalt Venemaa sagenenud õhulöökidest Ukraina vastu, otsustas Saksamaa valitsus Ukraina õhutõrjet veelgi tugevdada," öeldi kaitseministeeirumi avalduses.

"Vene terror Ukraina linnade ja riigi taristu vastu põhjustab mõõtmatult palju kannatusi," ütles kaitseminister Boris Pistorius. "See seab ohtu inimeste energiavarustuse ja hävitab Ukraina relvajõudude operatiivvalmidust."

See on kolmas Patrioti süsteem, mille Berliin Kiievile saadab, kaitseministeeriumi teatel võeti otsus vastu Ukraina valitsuse palvel ja koostöös liitlastega.

Kantsler Olaf Scholz vestles laupäeval telefonitsi ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ja kinnitas talle vankumatut solidaarust Ukrainaga Vene ulatuslike õhulöökide ees, ütles Saksa valitsuse kõneisik.

Scholz ja Zelenski leidsid ka, et liitlastel on vaja teha täiendavat tööd Ukraina õhutõrje tugevdamiseks, lisas kõneisik.

Zelenskõi tänas Scholzi Patrioti süsteemi saatmise eest. "Ma olen kantslerile tänulik otsuse eest saata Ukrainale veel üks Patrioti süsteem ja rakette olemasolevatele õhutõrjesüsteemidele," kirjutas ta Telegramis. "See on tõeline märk Ukraina toetamisest sel meie jaoks kriitilisel ajal."

Venemaa on õhurünnakuid Ukrainale viimasel ajal intensiivistanud, samas kui Kiievil on raskusi Moskva vägede tõrjumisega, muu hulgas tulenevalt välise abi viibimisest ja laskemoona ning sõdurite nappusest.