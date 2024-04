Omavalitsused ootavad jätkuvalt õpetajate palgatõusuks lubatud raha

Valitsus on kokku leppinud, et õpetajate töötasu alammäär on sel aastal 1820 eurot ning kõik õpetajad ka selle palga kindlasti saavad, ütles haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsioonijuht Mari Annus.

"Omavalitsustele täiendava raha eraldamiseks on vajalik aga riigieelarve seaduse muutmine ning see on praegu riigikogu menetluses. Eelnõu läbis esimese lugemise 3. aprillil ning on neljapäeval arutlusel kultuurikomisjonis. Seejärel saab liikuda edasi teisele lugemisele. Loodetavasti menetleb riigikogu muudatused võimalikult kiirelt, et täiendav raha jõuaks omavalitsusteni," sõnas Annus.

Linnade ja valdade liidu asedirektor Jan Trei ütles, et tema prognoosi järgi võib seaduse menetlemine riigikogus võtta veel kaks kuud. "Osa omavalitsusi on õpetajatele oma vahenditest lisaraha välja maksnud, aga osa pole. Omavalitsused ei soovi võtta enda kanda riigi kohustusi," sõnas Trei.

Üks omavalitsus, kus õpetajad pole lisatasu saanud, on Tallinn. "Täna lisatasu veel välja makstud ei ole, kuna riigikogu alles menetleb määrust ja väljamaksmiseks puudub juriidiline alus," ütles Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Pirgit Pedaja.

"Omavalitsuste eelarveline võimekus on erinev ning puudutab paljudes omavalitsustes lisaks üldhariduskoolide õpetajatele ka lasteaiaõpetajate ja huvikooliõpetajate palkasid. Tallinn on traditsiooniliselt väärtustanud ka lasteaedade ja huvikoolide õpetajaid ning tugispetsialiste ja võrdsustanud ka nende palkade alammäära, kui seda riigi tasemel on tõstetud. See tähendab, et õpetajate palga alammäära tõstmine 1820-le eurole tähendab Tallinna jaoks lisapanust oma haridustöötajatesse 2,48 miljoni euro ulatuses," rääkis Rundu.

"Tallinnas on meie finants- ja personalitöötajad stardivalmis ning kohe, kui määrus on riigikogus vastu võetud, saab õpetajatele palgatõusu tagasiulatuvalt välja maksta. Sellele kahetsusväärsele olukorrale, kus mitu kuud pole määrust vastu võetud, on ka juba Eesti linnade ja valdade liit korduvalt tähelepanu juhtinud," ütles Tallinna haridusameti juht Kaarel Rundu.

Jašin: linnalt valikuline palgatõus

Tallinna uus koalitsioon kavandab kohalikele õpetajatele ka lisapalgatõusu. "Põhimõtteliselt on lepitud kokku, et see koalitsioon ja linnavõim tõstab õpetajate palkasid. Ma ütlen jah, et protsentuaalselt ta kindlasti tõuseb," sõnas Tallinna abilinnapea Aleksei Jašin teisipäeval "Terevisioonis".

"Aga küsimus on, kuidas me seda summat jagame. Kui tõsta kõigile miinimumpalka, siis see summa saab olema naeruväärne. Ma arvan, et 40–50 eurot igale haridustöötajale Tallinnas. Me räägime abiõpetajatest, lasteaia õpetajatest ja teistest. See ei ole võibolla kõige mõistlikum samm. Praegu on kaks kõige põletavamat probleemi üleminek eestikeelsele haridusele ja ka nende eesti koolide toetamine, kuhu tuleb aina enam muukeelseid lapsi. Tõenäoliselt ressurss läheb sinna nendele õpetajatele, kes töötavad muukeelsete lastega," rääkis Jašin.

"Kui küsida, miks me tõstame teatud õpetajatel, siis meil on suur väljakutse, millest sõltub Eesti riigi julgeolek. Sõltub see, kas me läheme ühtselt edasi ja oleme ühtses keele- ja inforuumis. See tähendab, et mõneks ajaks peame kohtlema nende koolide õpetajaid eraldi," rääkis Jašin.

Jašin ütles ka, et teine põletav probleem Tallinnas on reaalainete õpetajate puudus ja lisaressursid lähevad tõenäoliselt sinna.