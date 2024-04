MPEÕK peab Nevski katedraalis jätkamiseks end Venemaast lahti siduma

Tallinna uus linnavõim lubab lõpetada linnale kuuluva kinnisvara rendilepingud Venemaaga. Kaks lepingut lõpevad juunis, kuid otsus tuleb teha ka Toompeal asuva Nevski katedraali kohta. Kogudust ei ohusta väljaviskamine, kuid tegevuse jätkamiseks tuleb muuta juriidilist vormi, et siduda see lahti Venemaast.

Venemaa mõjude vähendamiseks lõpetab Tallinna uus võimuliit Vene Föderatsiooniga sõlmitud rendilepingud. Kahe hoone puhul on ülesütlemise avaldus tehtud 30. juuniks.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinosvki (SDE) sõnul sündis otsus juba enne praeguse linnavõimu sündi.

"On tegelikult vastav otsus juba enne selle koalitsiooni sündi. Monika Haukanõmme allkirjaga on ülesütlemise avaldus tehtud Vene Föderatsiooni saatkonnale, mis puudutab ühte korterit Kaarli puiesteel. See leping öeldakse üles, vastavad otsused on juba tehtud. Teine otsus puudutab Metropoliidi kantselei ruume Pikal tänaval, mida Tallinn on rentinud, kuna meil ka metropoliiti enam ei ole," rääkis Ossinovski.

Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kirik rendib pealinnas kokku seitset kinnistut, mille puhul otsene alluvus Moskva patriarh Kirillile on vaid ühel – Nevski katedraalis tegutseval Stavropigiaalsel kogudusel. Selle rendilepingu osas ootab pealinn valitsuse seisukohti.

"Me oleme konsulteerinud siseministeeriumiga, seda juriidilises plaanis ka analüüsitakse, aga me kindlasti ootame ära riigipoolsed otsused ja suunised selles kontekstis," lausus Ossinovski.

Siseminister Lauri Läänemetsa (SDE) sõnul peab kirikuhoone jääma koguduse kasutada, aga Moskva alluvusest on juriidiliselt võimalik vabaneda.

"Kui neil ei ole võimalik seda näiteks juriidilistel põhjustel teha, siis võib olla üks lahendus nende n-ö juriidiliste sundkehade lõpetamine. Aga me ei tee seda kindlasti enne, kui me oleme sinna leidnud uue juriidilise vormi, et sinna kõik riigi ja kohaliku omavalitsusega tehtud kokkulepped üle tõsta, et kogudused nende oma hoonetes või kloostrites saaksid jätkata," sõnas Läänemets.

Samasugust muudatust ootab siseminister Kuremäe kloostrilt, mis samuti on veel Moskva otsealluvuses.

Vene Õigeusu Kiriku Eesti kogudus plaanib veel sel nädalal leida lahenduse, kuidas muuta Nevski katedraalis tegutseva koguduse juriidilist seotust Venemaaga.

"Peaks kogunema koguduse üldkoosolek ja võtma vastu kas siis põhikirja täiendused või parandused – ühesõnaga muudatused, mis selle patriarhi alluvuse koguduse põhikirjast välja arvavad, ja edasi läheb koguduse põhikiri registrisse ja loodame, et registrimuudatus tehakse ja sellega koguduse poolt sammud igatahes toimuvad," rääkis MPEÕK Tartu piiskop Daniel.

Siseminister ütles, et kui seda tõesti tehakse – kui suhted ka sisuliselt otsealluvuses Moskvaga lõppevad, siis valitsus midagi tegema ei pea. "Sellisel juhul saab kogudus ise oma kirikuhoones, oma katedraalis edasi tegutseda," ütles Läänemets.

Millised plaanid on Tallinnal edasi nende kinnistutega, mille rendileping lõpetatakse suvel, ei ole veel täpselt paika pandud.