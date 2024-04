Läänemets: ühtki kogudust kirikust välja ei tõsteta

Läänemets on käinud oma ettepanekust rääkimas riigikogu fraktsioonide esindajatega. "Kolmapäeval kohtun kahe fraktsiooniga, siseministeeriumi asekantsler veel ühe fraktsiooniga ja avalduse tekst on riigikogus mustandi kujul valmis. Lähiajal peaks algama allkirjade kogumine sinna," rääkis Läänemets.

Läänemets pole veel kindel, kas talle langeb osaks riigikogulaste toetus, kuid ettepaneku läbikukkumist ta ka ei karda. Tänase seisuga on teatanud Keskerakond, et on praegusel kujul ettepaneku vastu.

Läänemets rõhutas, et Eestis tegutsevale kirikule ja kogudustele ja koguduste liikmetele ei heida riik kindlasti midagi ette. "Ainuke probleem on seotus Moskvaga, et Moskva saab otsustada teatud asju selles kirikus ja ka sõnumit, mida kirikupea edastada saab. See on ainukene probleem. Ühtegi kirikuhoonet ei tohi ära võtta, kogudustele peavad jääma kirikuhooned, kogudustele peab jääma võimalus oma usule pühenduda ja neile inimestele võimalus tegutseda," rääkis Läänemets.

Toompeal tegutsev Nevski kogudus allub otse patriarh Kirillile ehk siis Moskvale. "See ei saa nii jätkuda, seal on kaks lahendust. Üks on see, et nad ise muudavad selle ära. Ja kui nad seda muuta ei saa, siis riik näiteks läbi sundlõpetamise võib selle ära muuta. See tähendab aga, et enne, kui seda teeme, leiame juriidilise lahenduse, kus uus juriidiline keha saab kõik olemasolevad lepingud või kohustused, mis on sõlmitud riigiga või kohaliku omavalitsusega, üle võtta. Nii et lõpuks peaks Nevski katedraal jääma sellele kogudusele alles. Kogudus saaks seal tegutseda," selgitas Läänemets.

"Täpselt sama on Kuremäe kloostriga, me ei taha kedagi kuskilt välja ajada. Riik usuasjadesse kindlasti sekkuma ei hakka, aga ainuke asi, mis me soovime, on see, et patriarh Kirill, kes ütles, et püha sõda on ka Eesti vastu, tema mõju siin Eestis läbi kiriku enam ei oleks," ütles Läänemets.

Läänemets ütles eelmisel nädalal "Esimeses stuudios", et lähtudes siseministeeriumi ekspertiisist ja värskelt temani jõudnud kaitsepolitsei hinnangust ei jää tal siseministrina muud üle, kui asuda ise tegutsema, et sidemed Moskvale alluva Eestis tegutseva õigeusu kiriku ja Moskva patriarhi vahel läbi lõigata.