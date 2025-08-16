X!

Delfi peaministriuuring: Michalit eelistab kõigest viis protsenti

Kristen Michali riigikogus pärast tema valitsuse ametivande andmist.
Kristen Michali riigikogus pärast tema valitsuse ametivande andmist. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Reformierakonna esimehe Kristen Michali toetus peaministrina oli augustis korraldatud küsitluse kohaselt viis protsenti, mis on rekordiliselt madal näitaja, selgub Delfi tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlusest.

Küsimusele, keda eelistate näha peaministrina, vastas augustis 19 protsenti, et soovib sellele kohale Isamaa esimees Urmas Reinsalu, 15 protsenti pooldas Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimeest Martin Helmet, 14 protsenti Keskerakonna juhti Mihhail Kõlvartit, 10 protsenti Parempoolsete liidrit Lavly Perlingut, kuus protsenti Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemetsa ning alles kuuendal positsioonil oli Michal viieprotsendise toetusega. Temast veel väiksem – neli protsenti – oli teise koalitsioonierakonna, Eesti 200 esimehe Kristina Kallase toetus. 27 protsenti küsitletutest ei osanud kedagi eelistada, edastas Delfi.

Delfi seostab Michali toetuse langust Reformierakonna reitingu järsu kukkumisega: kui juunis oli Reformierakonna toetus Delfi tellitud Turu-uuringute AS-i küsitluse järgi 19 protsenti, siis augustis vähenes see peaaegu kaks korda ja on nüüd 10 protsenti. Juunis pooldas Michalit peaministrina 13 protsenti.

Turu-uuringud viisid küsitluse läbi ajavahemikul 7.-11. augustini.

Toimetaja: Mait Ots

Delfi peaministriuuring: Michalit eelistab kõigest viis protsenti

