USA tarnis Ukrainale salaja ATACMS-i rakette

USA teatas kolmapäeval, et riik saatis sel kuul Ukrainale kaugmaaraketid ATACMS. Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Ukraina kasutas juba neid rakette Berdjanskist idas asuvate Vene vägede vastu.

USA välisministeerium kinnitas, et raketid jõudsid Ukrainasse sel kuul. USA ametnik ütles, et Bideni administratsioon kiitis rakettide saatmise heaks veebruaris. Seda otsust hoiti siis saladuses, vahendas The Wall Street Journal.

USA president Joe Biden allkirjastas kolmapäeval USA 61 miljardi dollarilise abipaketi Ukrainale. Ukraina kasutas aga ATACMS-i rakette juba 24 tundi varem.

USA ametnik ütles, et see oli alles teine kord, kui Ukraina kasutas ATACMS-i pikema ulatusega versiooni.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Bideni administratsioon kavatseb sel nädalal saata Ukrainasse miljardi dollari väärtuses relvastuses. See abipakett sisaldab laskemoona ning on võimalik, et Ukraina saab juurde ka ATACMS-i rakette.

Ukrainlased kasutasid esimest korda pikema tegevusraadiusega ATACMS-i rakette 17. aprillil. Siis andis Ukraina löögi okupeeritud Krimmis asuvale Džankoi lennuväljale. Ukraina hävitas seal muu hulgas Vene radareid ja õhutõrjesüsteeme.

Raketi ATACMS pikim laskekaugus on umbes 300 kilomeetrit. USA on varem kinnitanud, et on saatnud Ukrainasse rakette ATACMS, mille maksimaalne laskekaugus on 160 kilomeetrit. Ukrainal on olemas ka kaugmaa raketid, mida tarnisid Suurbritannia ning Prantsusmaa. Neid lastakse välja lennukite abil. ATACMS-i saab lasta maapinnalt, see suurendab Ukraina armee löögijõudu.