Eesti diplomaat Gruusias: protestid võivad laieneda

Pals rääkis ERR-ile, et kolmapäeva päeval oli olukord Thbilisis võrdlemisi rahulik ja toimusid igapäevased piketid, millel politsei silma peal hoiab. Õhtul on aga oodata tänavaile taas suuremaid rahvamasse.

"Mõnede allikate järgi isegi tundub, et täna õhtul võib tulla senisest enam. Kui siiamaani on neid proteste vedanud peamiselt Thbilisi noored ja arvestame, et Thbilisi on võimupartei ajalooline kants, kus ta on pigem populaarne olnud, siis täna, erinevalt varasematest õhtutest tundub, et planeeritakse ka maapiirkondadest või muudest Gruusia otsadest kohale tulla. Ehk siis jah, on oodata täna õhtul ka (meeleavaldusi)," rääkis diplomaat.

Tema sõnul ei ole praegused meeleavaldused Gruusia jaoks tavalised.

"Olukord on selles mõttes tõsine, et sellistes massides meeleavaldused – kuigi Gruusias on need võib-olla tavalisemad kui Eestis – nagu nad praegu toimuvad, ei ole päris nii tavalised. Ja on esinenud ka politseivägivalda, siseministeeriumi teatel on haiglasse jõudnud kuus politseinikku, aga kokku 11 inimest ehk ka meeleavaldajaid. Nähes neid videoid eilsest, mis toimus, siis päris mitmed inimesed vajasid arstiabi, sealhulgas Gruusia suurima opositsioonipartei Ühinenud Rahvusliku Liikumise juht Levan Khabeišvili, kellel olid hambad välja löödud, nina puruks löödud. Arvestades sellist olukorda – veekahureid, pisargaasi, pipragaasi –, siis kindlasti on olukord tõsine;" rääkis Pals.

"Milleni see võib viia? Seda on hetkel raske ennustada. See kõik oleneb nii meeleavaldajatest kui ka politseinikest ja sellest, kas ja millisel määral võtab valitsus meeleavaldajaid kuulda. Aga kui see seadus peaks näiteks läbi minema, siis kodanikuühiskond Gruusias ja tegelikult ka Gruusia partnerriigid on mures, et see võib olla kahjulik Gruusia demokraatiale edaspidi," lisas ta.