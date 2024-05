Thbilisis avaldavad taas tuhanded inimesed meelt välismõju seaduse vastu

Mitu tuhat meeleavaldajat liikusid läbi Thbilisi kesklinna Euroopa väljaku poole, ütles AFP ajakirjanik.

Euroopa Liidu suursaadik Gruusias Pawel Herczynski ütles, et välismõju seaduse vastuvõtmine oleks tõsine takistus Gruusia Euroopa Liitu saamise püüdlustele.

"Me siiralt loodame, et Euroopa liidrite, sealhulgas Balti riikide ja Läti väga selge seisukoha mõjul ning ka praeguste meeleavaldustega arvestades võtab Gruusia valitsus selle seaduse tagasi. See oleks parim lahendus. Või vähemalt muudavad seda oluliselt, kui arvestada Veneetsia Komisjoni eeldatava arvamusega," sõnas suursaadik.

Veel on võimalus, et president lükkab seaduse tagasi või esitab oma muudatusettepanekud.