Gruusia ekspert: valitsus soovib välisagentide seadust juba enne valimisi

Diplomaatide kooli juht ja Gruusia ekspert Ekke Nõmm ütles "Ringvaates", et Gruusia valitsus soovib ilmselt inimesed tänavale toonud välisagentide seaduse vastu võtta juba enne valimisi, et tasalülitada vabaühendused, et need ei saaks valimistesse panustada.

"Kaks lugemist on see seadus läbinud. Tulevikustsenaarium on selline, et läheb läbi ka kolmandal lugemisel. President Salome Zurabišvili paneb sellele korraks veto, kuid kuna Gruusia unistusel on parlamendis piisav ülekaal, võivad nad selle seaduse ikkagi jõustada. Ja teoorias jõustada selle enne kui toimuvad valimised oktoobris, mis võimaldaks juba enne valimisi vabaühendused tasa lülitada," rääkis Nõmm.

"Oht on tõsine, ilmselt seda seadust enam tagasi ei võeta. On tulnud ettepanekuid, et seda seadust pehmendada, modifitseerida, kuid usku, et asi läheb tagasi demokraatlikesse rööbastesse, seda väga ei ole," lisas Nõmm.

Ta märkis, et seadusest on eriti häiritud Gruusia noored. Opositsioon on aga tema sõnul jõuetu. "Opositsiooni häda on see, et neil puudub selge tegevuskava ja puudub selge liider, kuna opositsioon on olnud aastaid lõhestatud. Ja seetõttu on väga raske seda tulevikku ennustada. Ilmselt hoiavad kõik hinge kinni, kuidas läheb suvi, kuidas lähevad valimised," lausus Nõmm.

Nõmm rääkis, et tegelikult on probleem laiem, kui vaid vastuseis välisagentide seadusele. "Gruusia riik on selgelt muutmas oma välispoliitilist orientatsiooni ja rahvas reageerib sellele pahameelega. See, mis praegu toimub, on natuke pikema ajaloolise protsessi tulemus. Me ju tegelikult kõik nagu teame, et Gruusia on Euroopa-meelne riik, soovib saada Euroopa Liidu ja NATO liikmeks, teeb selles suunas pingutusi ja mis nüüd siis toimub?"

Ka Bidzina Ivanišvili ja tema poolt juhitava Gruusia unistuse poliitika on Nõmme sõnul olnud tinglikult Euroopa-meelne, ent 29. aprillil peetud kõne tõmbas sellele vee peale.

"Kuidas saab see nii olla, et valitsuspartei, ehk Ivanišvili nimetab oma 29. aprilli kõnes Euroopa Liitu globaalse sõja osapooleks, ütleb LGBT-liikumine kappi, avab Gruusia majanduse totaalselt offshore-firmadele, viib läbi Gruusia sanktsioneeritud kaupa Venemaale. Kui sa üldse ei taha Euroopa Liitu saada, siis need sammud on kindlasti need, mida tuleks astuda," ütles Nõmm.

Gruusia rahvas on aga tema sõnul tõesti väga monoliitselt Euroopa Liidu, NATO ja läänemeelne.