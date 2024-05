Koalitsiooninõukogu arutab riigi rahandusliku seisu parandamist

Kuna tulude laekumine on sellel aastal olnud arvatust väiksem, arutab koalitsioon negatiivse lisaeelarve koostamist, mille maht võiks olla umbes 175 miljonit. Kokku hoida või lisaraha leida on vaja ka järgmistel aastatel. Sotsiaaldemokraadid näiteks arvavad, et Reformierakonna valimislubaduse maksuküüru kaotamisest võiks edasi lükata, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Mulle isiklikult tundub küll et ühiskonnas valdav osa inimesi on arvamusel, et see pole selline asi, mis peaks vältimatult 2025. aasta 1. jaanuarist juhtuma, vaid see võiks juhtuda kunagi hiljem," ütles sotside fraktsiooni esimees Priit Lomp.

Reformierakond sellega nõus ei ole.

"See on ju tegelikult paljudele ametnikele, politseinikele, päästjatele ja õpetajatele reaalne palgalisa 2025. aastal. See on see, mida me oleme mitmed valimised lubanud. See on reaalne tulumaksureform, mis jätab inimestele keerulistel aegadel rohkem kätte," ütles Reformierakonna fraktsiooni esimees Erkki Keldo.

Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Korobeinik ütleb, et maksuküürust räägivad sotsiaaldemokraadid mõeldes valimistele.

"Loomulikult nad midagi sellist teha ei kavatse. Nad tahavad sellega punkte teenida. Ühelt poolt olla koalitsioonis ja teiselt poolt rääkida populaarset juttu," sõnas Korobeinik.

Isamaa esitas menetlusse eelnõu, kus tehakse ettepanek lükata maksuküüru kaotamine edasi 2028. aastani.

"Ainuüksi selle edasi lükkamine annaks aastas meile defitsiidi mõttes võitu üle 500 miljoni," ütles Isamaa liige Jüri Ratas.

Eelnõu arutelul on näha, kas seda toetavad sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200. Eesti 200 juht Margus Tsahkna ütleb, et arutada tuleb nii laiapindset riigikaitsemaksu kui ka maksuküüru kaotamise edasilükkamist.

"Kui me vaatame seda suurt auku, mis on riigieelarves järgmisteks aastateks, siis mitte midagi ei ole laualt kadunud. Kõik on laual - on see maksuküür, on see laiapindse maksu kehtestamine ülejärgmisest aastast - kõik on laual. Ka maksuküür," lausus Tsahkna.

EKRE ei toetanud maksuküüru kehtestamist, kuid nüüd pole õige aeg selle kaotamiseks, ütleb Martin Helme, sest maksuküüru kaotamine viib eelarest pool miljardit.

"Me võime vaielda ideoloogiliselt, et kellele meeldib, kellele ei meeldi, missugune sissetulekugrupp sellest kõige rohkem võidab, kes kõige vähem võidab või kes kaotab. Aga fakt on see, et riigieelarve on pooleteist miljardiga miinuses igal aastal ja sellele veel pool miljardit otsa visata praegu lihtsalt ei saa," sõnas Helme.