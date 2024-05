Soome majanduseksperdid juubeldavad: majanduslangus on möödas

Soome sisemajanduse koguprodukt kasvas aasta esimeses kvartalis 0,5 protsenti võrreldes perioodiga oktoobrist detsembrini, selgub Soome statistikaameti esialgsetest andmetest. Tööhõive määr on tõusnud 0,7 protsenti.

Rõõmustavad arvud on ajanud Soome majandusteadlased elevile. "Uskumatult head uudised!" rõõmustas Soome kõrgharidusega töötajate keskorganisatsiooni (Akava) peamajandusteadlane Pasi Sorjonen X-s.

"Majanduslangus on lõppenud! Ehkki antud olukorras oleks piisanud ka väikestest muutustest, on esimene kvartal oodatust parem! Seda eriti märtsis toimunud streigi valguses. Väljavaated aasta lõpuks on head," kuulutas OP Grupi peamajandusteadlane Reijo Heiskanen X-s.

Tööpäevade arvuga korrigeeritud reaaltoodangu järgi oli sisemajanduse koguprodukt jaanuaris-märtsis aga 0,4 protsenti väiksem kui aasta varem, vahendab Yle.

"Kui SKP jääks aasta lõpuni samale tasemele, oleks terve aasta SKP muutus -0,5 protsenti," kommenteeris Danske Banki peamajandusteadlane Pasi Kuoppamäki X-s.

Märtsi tööpäevade arvuga korrigeeritud reaaltoodangu maht vähenes võrreldes mullusega 0,8 protsenti ning hooajaliselt kohandatud tootmine vähenes ühe protsendi võrra alates veebruarist, kirjutab ajaleht.

Soome tööhõive on kasvanud jaanuarist märtsini 0,7 protsendi võrra võrreldes eelneva kvartaliga. Võrreldes eelmise aasta olukorraga on tööpäevade korrigeeritud tõus 0,6 protsenti.

Andmed põhinevad Soome statistikaameti tootmistsükli indikaatori esialgsetel andmetel.