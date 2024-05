USA sõnul on Iisraeli ja Saudi Araabia suhete normaliseerimislepe käeulatuses

Valge Maja ametnikud ütlesid teisipäeval, et USA vahendusel koostatav kokkulepe Iisraeli ja Saudi Araabia suhete normaliseerimiseks on käeulatuses. Ajaloolise leppe sõlmimist takistab siiski Iisraeli valitsuse soovimatus anda järele Riyadhi nõudmistele peatada sõda Gazas ning võtta kohustus Palestiina riikluse suhtes.

USA on juba kuid lootnud, et Iisrael haarab kinni võimalusest saavutada kauaoodatud siht normaliseerida suhted Riyadhiga osana ulatuslikust kokkuleppest, mille eesmärk on peatada Gaza sõda ja kujundada ümber pikaajalistest vastuoludest lõhestatud regiooni poliitiline maastik, kirjutas väljaanne The Wall Street Journal.

Kuid Iisraeli peaminister Benjamin Netanyahu, kes on oma valitsuskoalitsiooni parempoolsete liikmete surve all ja võitleb oma poliitilise ellujäämise eest, ei ole veel andnud oma nõusolekut leppe elementidele, mis on Saudi Araabiaga sõlmitava kokkuleppe saavutamisel võtmetähtsusega.

Ühendriikide välisministri Antony Blinkeni jaoks kainestav prognoos lepingu sõlmimise perspektiividesttuli pärast seda, kui USA riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan külastas nädalavahetusel Lähis-Ida regiooni ja pidas Riyadhis läbirääkimisi kroonprints Mohammed bin Salmaniga ning suundus hiljem Iisraeli, kus andis Netanyahule ülevaate Valge Maja Lähis-Ida plaanist.

Iisraeli relvajõud on oma rünnaku algstaadiumis Gaza lõunaosas asuvale Rafah' linnale, mis on viimane Hamasi tugipunkt, mille hõivamist Netanyahu ja teised Iisraeli juhid nõuavad, isegi kui see tähendaks lepingust keeldumist või selle edasilükkamist, mis USA ja Saudi Araabia esindajate sõnul on muus kui Iisraeli puudutavas osas kokku lepitud.

"Iisrael saavutab oma eesmärgid hävitada Hamasi sõjalised võimed, vabastada meie pantvangid ja tagada, et Gaza ei kujutaks Iisraelile ohtu," ütles Iisraeli kõrge ametnik teisipäeval vastuseks Blinkeni tõdemusele kokkuleppega seotud raskustest. "Nende eesmärkide saavutamine hõlbustab veelgi rahu Lähis-Idas," lisas Iisraeli esindaja.

Julgustamaks Saudi Araabiat Iisraeli tunnustama, on USA ametnikud pakkunud Riyadhile seniste kaitsealaste suhete tugevdamist, abi tsiviilotstarbelise tuumaenergia hankimisel ja uut tõuget Palestiina riigi loomiseks.

Pärast Sullivani kõnelusi prints Mohammediga teatas kuningriik, et nad on arutanud Washingtoni ja Riyadhi vaheliste strateegiliste lepingute kavandite poollõplikku versiooni, kuid kõnelustega seotud kõrge ametnik tunnistas siiski, et see ei tähenda, et kokkulepe oleks "kohe nurga taga,".

Märgiline kokkulepe Iisraeli ja Saudi Araabia lähenemiseks võib aga muuta Lähis-Ida poliitikat, tugevdada Iisraeli-Araabia koalitsiooni Iraani vastu ning oleks USA presidendi Joe Bideni jaoks diplomaatiliselt ülioluline ajal, kui teda ootab presidendivalimistel ees raske kampaaniavõitlus.

Regiooni kahe võimsaima riigi vahel diplomaatiliste suhete sõlmimine laiendaks Abrahami kokkuleppeid, mille endine president Donald Trump oma ametis olles saavutas. Lepingud viisid Iisraeli suhete normaliseerumiseni Araabia Ühendemiraatide, Bahreini ja Marokoga.

Kuid Netanyahu veenmine nõustumaks uue tõukega Palestiina riigi loomiseks on osutunud keeruliseks pärast Hamasi ohvriterohket rünnakut Iisraeli lõunaosas mullu oktoobris. See suurendas vastuseisu Palestiina riigi ideele tema valitsuse parempoolsete liikmete ja suure osa Iisraeli avalikkuse seas.

Samas kritiseeris Iisraeli sõjakabineti liige, Netnyahu konkurent Benny Gantz teravalt valitsusjuhi käitumist Gaza sõjas ja ähvardas juunis valitsusest lahkuda, kui peaminister ei esita plaani sõja lõpetamiseks ja enam kui kahe miljoni palestiinlasest elanikuga enklaavis julgeoleku kindlustamiseks.

Bideni administratsiooni ametnikud on öelnud, et kui Netanyahu jätkab tõrkumist, võib Washington avalikustada diplomaatilise paketi seni avalikustamata üksikasjad, et teha selgeks Iisraeli ees seisev valik ja suurendada survet Iisraeli peaministrile.

Bideni administratsiooni ametnikud on öelnud, et nad ei kavatse Saudi Araabiaga lepingute sõlmimist lõpule viia enne, kui Iisrael ei nõustu suurema tehingu komponentidega.