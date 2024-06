Valitsus kiitis heaks 2024. aasta negatiivse lisaeelarve eelnõu

Sellega täidab Eesti Euroopa Liidu eelarvereeglit mahtuda kolme protsendi eelarvemiinuse raamesse.

Riigi jooksvate kulude kokkuhoid puudutab põhiliselt majandamis- ja tegevuskulusid, samuti peavad kokkuhoidu panustama riiklikud sihtasutused, riigi tulude suurendamiseks võetakse riigiettevõtetelt rohkem dividende. Lisaeelarve eesmärk on tagada riigi finantsstabiilsus ja jätkusuutlikkus.

Negatiivse lisaeelarvega ei tehta kärpeid riigikaitse kuludelt. Küll aga peab ka kaitseministeerium solidaarselt teistega üle vaatama oma personali- ja majandamiskulud ja suunama kokkuhoiuga saadud vahendid kaitsevõime parandamisse. Siseministeeriumi haldusalas tuleb kokkuhoid ühekordsete kulude arvelt, suurusjärgus ca kolm miljonit eurot.

Eelarve kokkuhoiumeetmed ei puuduta seekord muuseume, teatreid ja kontsertasutuste sihtasutusi.

Haiglad peavad tegevuskuludelt panustama üheprotsendilise kokkuhoiuga.

Teadus- ja arendustegevust kärbitakse 19 miljonit

Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) investeeringud säilivad kokkulepitud üks protsent SKP-st tasemel. Kuna aga majandusel läheb arvatust kehvemini, siis arvestatakse kokkuhoiu hulka see summa, mis ületab kevadprognoosi järgi ühte protsenti SKP-st ehk kulude taset vähendatakse 19 miljoni euro võrra.

68 miljoni euro ulatuses on lisaeelarves planeeritud täiendavaid tulusid, näiteks planeeritust suuremate dividendide väljavõtmine riiklikelt ettevõtetelt Elering AS ja RMK.

Suuri investeeringuid valitsus ära jätta ei plaani, küll aga mõjutab eelarvepositsiooni mõningate investeeringute nihkumine, näiteks nihkuvad edasi IT-lahendustega ning hoonete ja rajatiste ehitamisega seotud investeeringud.

Lisakokkuhoid saavutatakse nii valitsuse sihtotstarbeta kui ka sihtotstarbelise reservi vähendamisest 39 miljonit eurot, sellest 10 miljonit on siseministeeriumi Idapiiri väljaehitamise osaline ajatamine ja 6,6 miljonit TAI kulude vähendamine ja ülejäänud on valitsuse reservide kokkuhoid.

Tsahkna: valimiste tõttu ei soovinud koalitsioonipartnerid kärpeid

Välisminister ja erakonna Eesti 200 esimees Margus Tsahkna ütles ERR-ile, et lisaeelarve sai algselt planeeritust suurem. "Need kulud, mis võeti valitsuse poolt eelmisel aastal peale selleks aastaks, sealt pidid kärpima kõik 10 protsenti. Ja samamoodi muudest kuludest, mis puudutavad ennekõike riigi majandamist," ütles Tsahkna.

Välisministeerium kärpis Tsahkna sõnul Ukraina toetusfondist. "Kuskil 80 protsenti lisaeelarvest on baasi kärped, et meil oleks natukenegi selgem pilt püsikulude mõttes ka järgmise aasta eelarvet kokku pannes augustis. Aga kindlasti on seal ka ühekordseid pingutusi, mida on võimalik teha käesoleva aasta eelarvest. Ja see puudutab eelkõige neid ülesandeid, mida me erinevatel põhjustel ei suuda sel aastal ellu viia. Näiteks teatud investeeringud hangete tõttu kanduvad edasi. Aga ka välisministeeriumi puhul Euroopa rahurahastu makse osa. Kuna Euroopa rahurahastu on olnud Ungari tõttu blokeeritud, siis selleks aastaks planeeritud sissemaksed lihtsalt ei lähe kasutusse," rääkis Tsahkna.

Tsahkna rääkis endiselt, et raskemad kärpeotsused saavad puudutama järgmise aasta riigieelarvet ja seal ta ootab kõikidelt ministeeriumitelt, välja arvatud kaitseministeerium üle välja kärbet suurusjärgus viis protsenti.

ERR-i reporter Margitta Otsmaa küsis Tsahknalt, miks lisaeelarve kokkusaamisega nii kaua aega läks.

"Kärped ongi keerulised ja võib-olla oli mingi lootus, et äkki neid kärpeid ei tule. Aga mul on hea meel, et ikkagi kokku lepiti, sest poole aasta pealt kärbete tegemine on väga raske. Kuna meil ei ole selles koalitsioonis kokkulepet, mis saab edasi järgmiste aastatega, ehk siis seda üle välja kärbet, siis võib-olla see oligi see põhipõhjus, miks ei tahetud hakata tegema selliseid üksikuid samme. Ja teine asi on see, et valimised käivad ja võib-olla inimesed vaatavad ka seda kui populaarne saaks olla, kärped ei ole ju populaarsed," ütles Tsahkna.

Lisaeelarve seletuskiri