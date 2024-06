Kallas: valitsus pole saanud kaitseministrilt 1,6 miljardi taotlust

"Me oleme seda ajakirjandusest lugenud ja selle pealt oleme küsinud nii Kusti Salmilt kui [kaitseväe juhatajalt Martin] Heremilt ja rahandusminister on istunud maas, et panna seda plaani paika, kuidas seda laskemoona soetada. Aga me ei ole seda … nad ei ole ametlikult selle ettepanekuga tulnud, et saaks öelda, et keegi oli vastu. Ei olnud! Pole olnud sellist arutelu, pole olnud!" ütles Kallas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

Kallas (Reformierakond) ning välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) ja siseminister Lauri Läänemets (SDE) kommenteerisid pressikonverentsil kolmapäeval oma tagasiastumisest teatanud Salmi kriitikat poliitikute suunas, kes tema sõnul viivitavad 1,6 miljardi eraldamisega kaitseväele eluliselt vajaliku tulejõu suurendamiseks.

Kallas kirjeldas, kuidas valitsus on suurendanud kaitsekulutusi ning pole kunagi kaitseministeeriumi taotlusi tagasi lükanud. Samas rääkis ta ka riigieelarve keerulisest olukorrast ning ühiskonna vastuseisust maksutõusudele. Täiendav 1,6 miljardit tähendab rohkem kui viiekordset automaksu, viitas peaminister.

"Ma tahan öelda seda, et me oleme kõigisse kaitsevajadustesse suhtunud äärmise tõsidusega ja sellest ma ainult ei räägi, vaid ma näitan teile numbreid, kuidas see raha on tulnud iga kord, kui nad on küsinud. Seetõttu ma tunnen tõepoolest, et need süüdistused on tegelikult üle võlli ja ma ei saa aru, miks neid tehakse. Me ei ole seda 1,6 miljardi asja saanud arutada, et küsida neid samu küsimusi," ütles Kallas.

Peaminister rõhutas ka seda, et ametnikud ei saa otsuseid teha, vaid neid teevad rahva poolt valitud poliitikud.

"Meil on seadustega paika pandud, kuidas otsuseid teeme ja see on niimoodi, et paraku teevad otsuseid poliitikud. Näiteks kaitseväe juhataja otsus on seadusega ette nähtud [selliselt], et kaitseminister tuleb ettepanekuga valitsusse, valitsus otsustab ja kaitseminister kuulab ära ka riigikaitsekomisjoni arvamuse selles osas. See ei ole kantsleri otsus, kuigi tal on oma valikud siin kindlasti, vaid see on poliitikute otsus. Kui tahad poliitikas olla, neid otsuseid teha, siis pead ka valimistel kandideerima. Niimoodi on seadustes ette nähtud. Loomulikult me töötame ametnikega väga tihedalt koos, me kuulame neid nõuandeid, me võtame seda kõike arvesse. Aga kui seadustes on ette nähtud, et niimoodi on otsuste tegemise protsess, siis niimoodi see otsuste tegemise protsess paraku on," rääkis Kallas.