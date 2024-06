Tallinn loodab rajada rattaringluse järgmiseks kevadeks

Tallinna koalitsioonileppes on seatud sihiks rattaringluse käivitamine. Peamine küsimus on abilinnapea Kristjan Järvani sõnul see, millisel määral peaks avalik sektor sekkuma.

"Peamine küsimus, mida me ka linnavalitsuses peame ka analüüsima on see, et erasektor seda ju suuresti ka pakub täna. Ehk siin on mitmeid pakkujaid, kes pakuvad ainult mitte ratast, vaid ka elektritõukerattaid, mis on väga selgelt alternatiivid teistele liiklusvahenditele. Nüüd küsimus ongi selles, et mil määral ja kus kohas peaks avalik sektor sekkuma. Kas siis otseselt hakkama konkureerima eraettevõtetega, mis minu hinnangul ei ole mõistlik," rääkis Järvan ERR-ile.

Tallinna omavalitsus võiks Järvani sõnul korraldada rattaringlust eeskätt äärelinnades, sest seal ei tasu erasektorile rattaringluse korraldamine ära. Ühtlasi on seal ühistransport hõredam.

Järvani sõnul Tartu rattaringlusest eeskuju võtmine kindel ei ole.

"Olen suhelnud siin erinevate ettevõtjatega, kes on pakkunud seda teenust ka teistes Euroopa riikides. Praktika on see, et selline Tartu stiilis rattaringlus oli selline 2010. aastate mudel. Pärast seda tulid meil äpid, sõidujagamised ja nii nagu me näeme Tallinna tänavatel, erasektor võttis oluliselt üle ja tegelikult, mis siin salata, pakkus efektiivsemalt seda sama teenust ja parema kvaliteediga," ütles Järvan. "Nüüd ongi küsimus, et kas selline veidi vanakooli mudel, kus ongi munitsipaalrattad ja nende haldajad, kas see täna ennast õigustab."

Tallinna linnavalitsus hakkab järgmise aasta linnaeelarvet arutama sügise alguses ning siis ka selgub, millal ja kuidas rattaringlus Tallinnas rakendub. Järvan avaldas lootust, et selle saab inimesteni tuua juba järgmise aasta kevadel.